Speaker, Batterie, Mouse e Cuffie Anker in offerta su Amazon a partire da 8,99 euro

Se avevate messo gli occhi su uno o più prodotti della linea Anker, c’è buona probabilità che il prezzo sia più basso di quello che avevate precedentemente memorizzato. L’azienda infatti ha lanciato una serie di sconti su decine di dispositivi presenti nel suo catalogo che vi consentono di risparmiare, nella migliore delle ipotesi, fino al 43%.

Tra i prodotti in promozione c’è un po’ di tutto e diversi di questi sono già stati provati e recensiti dalla nostra redazione. Di Anker infatti parliamo da diversi anni in quanto si tratta di un’azienda che, per farla breve, fa poche cose ma le fa bene.

Questo produttore si è infatti specializzato nella realizzazione di accessori per smartphone e tablet realizzando principalmente cavi, batterie e caricatori che combinano altissima qualità a prezzi davvero concorrenziali anche quando non sono in sconto. Di questi, al momento potete comprare in promozione il cavo da USB-C a Lightning (12,34 euro anziché 19, sconto del 35%) per ricaricare a piena potenza i dispositivi Apple, la batteria d’emergenza da 13.000 mAh con presa USB-C Power Delivery a 21,99 euro anziché 30, praticamente con uno sconto del 27% oppure il caricatore USB-C da 30W scontato del 43% (23,99 euro anziché 42).

Anker possiede inoltre una linea di ottimi dispositivi audio che spaziano dalle cuffie agli auricolari fino agli altoparlanti di svariate dimensioni e di diversa potenza. Di questi al momento comprate in sconto le cuffie over-ear Soundcore Life 2 con cancellazione attiva del rumore a 64,99 euro anziché 90 (-28%), lo speaker tuttofare Soundcore Wakey con radiosveglia e caricatore wireless incorporato a 79,99 euro anziché 100 (-20%), un ottimo compagno da mettere sul comodino, oppure l’eccellente stereo Soundcore Motion+ con Hi-Res Audio e BassUp a 75,64 euro.

Diversi sono poi i dispositivi per computer prodotti da Anker, tra cui primeggiano soprattutto mouse e hub. Tra questi con la promozione attualmente in corso potete comprare in offerta il completissimo hub Anker PowerExpand+ 7 in 1 a 39,99 euro anziché 50 (-20%) da usare con i dispositivi USB-C oppure il mouse senza fili con impugnatura verticale a 13,99 euro anziché 20 (-30%) per dire finalmente addio ai problemi al tunnel carpale.

Di seguito trovate una lista dei migliori prodotti in promozione. Vi ricordiamo che queste offerte sono valide per pochi giorni, salvo esaurimento scorte. Come dicevamo in apertura se siete interessati anche solo ad uno di questi prodotti, magari perché lo stavate monitorando da tempo, allora è arrivato il momento di portare a termine l’acquisto.

