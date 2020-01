Specchietto retrovisore da polso, ottimo in bicicletta: sconto a soli 10 euro

Per i ciclisti oggi c’è un comodissimo accessorio in offerta lampo: per soli 10 euro ci si porta a casa uno specchietto retrovisore da polso, usabile in più situazioni e dai molteplici vantaggi.

Innanzitutto, il fatto che sia da polso lo rende più pratico di quelle soluzioni che si fissano alla bicicletta, che così resta snella e maneggevole e non c’è il rischio che, una volta in sosta, qualcuno possa ad esempio rubarvelo.

Poi trovandosi al polso il ciclista può agevolmente posizionarlo come più fa comodo, inclinando lo specchio fino a 90 gradi per trovare la migliore visibilità in base alla propria posizione di guida.

Il fatto che poi si aggancia al polso lo rende ruotabile di 360 gradi, potendo cioè posizionarlo sulla parte interna del polso o in uno dei lati e decidere così dove il suo posizionamento risulta più comodo in base al tipo di uscita in bicicletta.

Il bracciale è a strappo, ha una sezione elastica per renderlo compatibile praticamente con qualsiasi polso, da quello del bambino a quello più spesso di un adulto, ed è in larga parte traspirante, per poter così essere usato senza soffrire troppo anche in piena estate.

Si può chiaramente indossare contemporaneamente ad un paio di guanti ed ha perfino un taschino all’interno del quale si può inserire la chiave di casa o qualche moneta. Per quanto riguarda lo specchio (costruito in vetro), quando non è in uso si protegge inserendosi all’interno dell’apposito alloggiamento in ABS: quando serve basta aprire il coperchio e dare una sbirciata alla sua superficie, di tipo convesso e con un diametro di 5 centimetri.

Un accessorio di questo tipo risulta particolarmente utile quando si pedala nel traffico e in tutte quelle situazioni in cui è importante dare una sbirciata a quel che succede alle proprie spalle e lo si vuole fare con maggiore sicurezza, cioè senza dover perdere tempo prezioso voltandosi e perdendo così di vista quel che sta succedendo di fronte a sé.

Come dicevamo in questo momento potete acquistarlo in offerta lampo su Gearbest per soli 10 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.