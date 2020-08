SSD Crucial X6: supersottile, veloce e resistente per Mac, iPad, Windows Android

L’ampio portafoglio di SSD portatili per consumatori di Crucial include ora il nuovo modello Crucial X6, fornendo prestazioni, affidabilità in un formato ultra compatto e a prova di caduta.

Prodotta da Crucial, il marchio consumer globale di memoria e archiviazione di Micron, la nuova unità a stato solido portatile (SSD) Crucial X6 arriva a Settembre sul mercato italiano.

“La necessità di un accesso flessibile ai contenuti digitali è essenziale in questo momento e gli SSD portatili Crucial X6 portano la qualità della tecnologia di archiviazione di Micron direttamente a portata di mano dei clienti”, ha affermato Teresa Kelley, vicepresidente e direttore generale del Consumer Products Group di Micron. “Che si tratti di lavorare in remoto, stare a casa con la famiglia, prepararsi per una lezione virtuale o uscire per un’avventura, archiviare e accedere ai file digitali non è mai stato così facile, anche senza una connessione Internet o l’accesso al cloud.”

Crucial X6 offre prestazioni impressionanti in una dimensione paragonabile alla maggior parte delle custodie per auricolari wireless e pesa meno di un set di chiavi. È disponibile con capacità fino a 2 TB per fornire soluzioni di archiviazione flessibili in base alle esigenze degli utenti, senza i rischi per la sicurezza associati all’archiviazione nel cloud. Con velocità di lettura fino a 540 MB/s, questa minuscola unità è 3,8 volte più veloce della maggior parte dei dischi rigidi portatili. Crucial X6 è anche a prova di caduta fino a 2 metri e resistente a urti, vibrazioni e temperature estreme.

Crucial X6 è compatibile con i più recenti dispositivi USB-C: PC, Mac, iPad Pro, Android e altri. Quando viene utilizzato con l’adattatore Crucial da USB-C a USB-A, l’X6 funziona anche con PS4, Xbox One e altri dispositivi USB-A.

Tutti gli SSD di Crucial sono disegnati e costruiti con la stessa qualità ed innovazione ingegneristica di Micron che ha prodotto alcune delle tecnologie di memoria e archiviazione più avanzate al mondo in più di 40 anni.

Crucial X6 è disponibile su Amazon su prenotazione dal primo Settembre. Il modello da 1 TB costa 156 Euro, quello da 2 TB 286 Euro. Prezzi Iva compresa.