La stampante 3D Creality 3D Ender 3 pro è in offerta a 193,99 euro

Se siete alla ricerca di una stampante 3D, su Ebay comprate Creality 3D Ender 3 pro in offerta a 193,99 euro.

Questa stampante 3D può essere utilizzata per la creazione di veri e proprio giocattoli 3D, apparecchiature didattiche e altri dispositivi tecnologici, ottimo per stimolare la creatività e l’ispirazione degli utenti e realizzare le loro idee.

Assemblare la stampante 3D è già un’esperienza divertente: naturalmente, in confezione tutto l’occorrente per il suo montaggio. La stampante è realizzata in lega di alluminio ed è compatibile con filamenti da 0,4 mm mentre le sue dimensioni sono davvero compatte: una volta assemblata è di 44 x 44 x 47 centimetri, con un peso di circa 7 Kg. La dimensione massima di stampa è pari a 220 x 220 x 250 mm, con una velocità di stampa di 180 mm al secondo.

Creality 3D Ender 3 pro utilizza un estruso in alluminio 40 × 40 mm per la base dell’asse Y che migliora la stabilità complessiva della superficie di stampa. Usa anche delle ruote portanti per fornire maggiore rigidità, ridurre l’attrito e i livelli di rumore.

Inoltre impiega un nuovo estrusore “MK-10” con lo scopo di ridurre il rischio di intasamento dei filamenti e di estrusione non uniforme. Infine è dotata di un letto di stampa magnetico C-MAG alla piastra di costruzione che migliora l’adesione per tutti i tipi di filamento.

Se interessati, la trovate in offerta su Ebay al prezzo di 193,99 euro. E’ venduta da wholesale188-7, con oltre 2.800 vendite andate a buon fine e con un indice di gradimento del 98,3%.