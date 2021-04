Stampante 3D Ortur Obsidian 3D, con auto livellamento in offerta metà prezzo

Se volete una stampante 3D di livello superiore, rispetto allo standard di base, ecco Ortur Obsidian 3D, stampante con autolivellamento, al momento in offerta lampo quasi a metà prezzo. Clicca qui per acquistare.

La stampante permette, ovviamente, di oggetti di qualsiasi tipo, grazie all’asta di riscaldamento ad alta potenza da 60 W, che può portare l’ugello a una temperatura uniforme di 260 gradi. La piastra, invece, grazie ad una potenza di 280 W può essere portata a una temperatura di 120 gradi. La stampante usa un estrusore a corto raggio; questa configurazione consente alla Ortur Obsidian di fondere, estrudere e incollare perfettamente vari tipi di materiali di consumo per la stampa 3D come TPU, ABS, PETG, e altri ancora.

La stampante arriva a casa con l’ultima versione Obsidian del firmware Marlin_RTOS, combinata con il sistema operativo in tempo reale Freertos, che consente all’interfaccia dello schermo a colori e al controllo del movimento di funzionare in modo indipendente, prevenendo l’interferenza reciproca, rendendo la stampa più delicata e più flessibile.

Ortur Obsidian adotta la scheda madre STM32 a 32 bit in grado di elaborare in modo rapido ed efficiente le varie istruzioni di stampa. La stampante viene fornita con l’alimentazione, che si spegne automaticamente per risparmiare energia dopo la stampa. Inoltre, attiva tempestivamente la funzione di ripristino dell’interruzione dell’alimentazione per salvare le informazioni di stampa, utile in caso di una improvvisa mancanza di corrente, così da riprendere la stampa da dove si era interrotta.

A differenza di altre stampanti, questa Ortur Obsidian aggiunge una struttura a chiglia per fornire una solida piattaforma di stampa per la stampante. Il semplice layout del cavo FFC può anche ridurre i vari problemi derivanti dai classici fili disordinati. Inoltre, le luci a LED rendono più semplice osservare il processo di stampa.

Tra le funzioni principali quella del livellamento automatico e del rilevamento filamento esaurito. La stampante 3D Ortur Obsidian è dotata di un interruttore di prossimità e ha una funzione di livellamento automatico in modo tale da non temere la deformazione del piatto caldo e facilitando la stampa.

Potete acquistarla in offerta lampo, in sconto del 47 per cento direttamente a questo indirizzo. Costa 281,48 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.