Stanchi di aspettare AirTag? ritrovate i vostri oggetti smarriti con il tracker bluetooth da 2,58 euro

Adesso che Apple AirTags imminente, prenderà certamente piede la moda dei tracker trova oggetti smarriti. Non lasciatevi trovare impreparati, anche perché bastano 2,58 euro per acquistare un tracker bluetooth. Clicca qui per acquistarlo in offerta.

Disponibile in diverse colorazioni, questo tracker bluetooth è piuttosto leggero, perché fatto interamente in plastica. La colorazione che costa meno è quella nera, ma per qualche centesimo in più potrete acquistarne uno rosa, verde, blu, o bianco. E’ compatibile con tutti gli smartphone che supportano il protocollo Bluetooth 4.0, e ha un peso netto di appena 9 grammi.

Piccolo e leggero, è assolutamente semplice da portare con sé, e da appendere a chiavi o ad oggetti che possono facilmente essere smarriti. Può ritrovare oggetti in un range di circa 22 metri, purché all’aperto e senza barriere. Funziona con una batteria a moneta a lunga durata, la Cr2032, inclusa in confezione.

Come già anticipato il peso è irrisorio, appena 9 grammi, con misure assolutamente contenute in 3,00 x 4,00 x 2,00 cm.

Anche il peso è praticamente irrisorio, una sorta di regalo: si acquista a 2,58 euro

