Apri bottiglie elettrico Xiaomi Mijia: in offerta a soli 22 euro

Disponibile online in offerta online l’interessante stappa bottiglie marchiato Xiaomi Mijia, in vendita al prezzo di soli 22 euro, in sconto attualmente del 46 per cento.

Si tratta di uno stappa bottiglie elettrico dotato di un particolare motore magnetico che gli consente di estrarre un tappo con grande rapidità: impiega non più di 6 secondi per stappare una tradizionale bottiglia di vino, senza richiedere alcuno sforzo da parte dell’utilizzatore.

Il funzionamento del gadget è molto semplice, basta inserirlo sul collo della bottiglia e premere il pulsante di estrazione. In circa 6 secondi il tappo verrà estratto senza alcuno sforzo. A quel punto basterà premere il pulsante per l’espulsione e il tappo appena estratto verrà rimosso anche dallo stappa bottiglie.

La procedura avviene in maniera silenziosa: l’apribottiglie Xiaomi Mijia non va oltre i 60 db durante il funzionamento, agendo discretamente.

Lo stappa bottiglie elettrico Xiaomi Mijia funziona con una batteria agli ioni litio da 550 mAh ricaricabile, che garantisce l’estrazione fino a 50 tappi, il tutto con una singola ricarica da circa 2.5 ore.

Perfetto dunque anche per essere trasportato per occasioni speciali per gite o vacanze; inoltre è possibile anche ricaricarlo molto velocemente per una sola estrazione, basteranno 5 minuti nel caso in cui sia necessario ricaricarlo per una bottiglia da stappare al volo.

Lo stappa bottiglie elettrico Xiaomi Mijia si acquista a soli 22 euro cliccando su questo link diretto. Si tratta di un’offerta limitata nel tempo e nelle scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.