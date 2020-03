Sterilizza il tuo smartphone con questo accessorio in offerta a 28 euro

Altri accessori particolarmente richiesti in questo periodo sono i box di sterilizzazione per gli smartphone.

Si tratta di “scatolotti” nei quali riporre il proprio smartphone: all’interno sono presenti delle lampade a raggi UV che si preoccuperanno di irradiare il dispositivo per il tempo sufficiente a eliminare batteri ed altri agenti patogeni eventualmente presenti sulla superficie del dispositivo.

Lo smartphone spesso è uno dei nascondigli preferiti dei batteri, considerando che viene toccato ed utilizzato con le mani molto spesso; diventa quindi un potenziale “untore” se non si seguono le importanti regole di igiene, come il lavarsi le mani molto spesso.

Questo box sterilizzatore ci viene in aiuto: basta collegarlo alla corrente, inserire lo smartphone, chiudere lo sportello ed attivare la sterilizzazione. In circa 6 minuti la procedura sarà conclusa e sarà possibile riprendere lo smartphone. In base a quanto dichiarato, la sterilizzazione elimina il 99% degli agenti patogeni.

Il box può essere usato anche per altri oggetti, come occhiali, chiavi, mascherine e qualunque cosa possa entrarvi e meriti di essere “sanificato” in base all’utilizzo che se ne fa.

Il box di sterilizzazione è in vendita online a circa 28 euro.

