Sterilizzare gli smartphone, con gocomma adesso bastano 25,33 euro

Sono giorni in cui si fa particolarmente attenzione alla pulizia e alla sterilizzazione. Ecco allora lo sterilizzatore gocomma per smartphone, e altri piccoli oggetti, adesso in offerta lampo a 25,33 euro. Clicca qui per acquistarlo.

Pulire uno smartphone potrebbe essere il punto di partenza per stare lontani da germi e da qualsiasi virus. Gocomma mette a disposizione di tutti, ad un prezzo davvero piccolo, uno sterilizzatore che ricarica nel frattempo il proprio smartphone, in modalità wireless. Sebbene la ricarica wireless sia una funzione particolarmente gradita, non è la principale in questa periferica gocomma.

Ed infatti, si tratta di una dock che adotta una tecnologia di sterilizzazione professionale UV. Non solo questo prodotto riesce a sterilizzare uno smartphone, ma può essere impiegato per pulire qualsiasi oggetto possa entrare all’interno, come cuffie, chiavi, orologi, e più in generale piccoli oggetti.

Non solo il prodotto sterilizza gli smartphone o i piccoli oggetti, ma grazie all’aggiunta di oli essenziali per fornire all’oggetto un particolare aroma. E’ chiaro che la sterilizzazione rimane comunque la funzione principale di questo prodotto.

Quanto alle caratteristiche tecniche per la ricarica, la periferica offre una potenza di ricarica wireless di 10 W, mentre la sterilizzazione impiega circa 5 o 6 minuti per completarsi, con un’efficenza di sterilizzazione del 99%.

Gocomma S15A pesa appena 270 grammi, e ha dimensioni contenute in 23,00 x 13,00 x 4,00 cm.

Solitamente costa oltre 40 euro, mentre al momento si può acquistare in offerta lampo a 25,33 euro. Clicca qui per acquistare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.