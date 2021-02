Addio batteri e virus da mascherine e gadget con il box UV con caricatore wireless.

Un due-in-uno che fa sempre comodo, specialmente in questo periodo di crisi pandemica: lo sterilizzatore UV con piastra di ricarica wireless incorporata è in offerta a 42 euro.

Questo è quello che è in breve. Principalmente, come dicevamo, è una macchina che sterilizza qualsiasi cosa riesca a contenere all’interno del suo serbatoio attraverso i raggi UV.

Bastano 18 minuti di esposizione alla camera UV per rimuovere il 99,9% di batteri come l’Escherichia coli, che può potenzialmente attaccare il tratto digerente provocando diarrea, infezioni delle vie urinarie, dell’apparato respiratorio con insorgenza di polmoniti ed ulteriori complicanze, oppure dello Stafilococco aureo che, sebbene nella maggior parte dei casi non provoca disturbi gravi in quanto a volte si limita a colonizzare o scatenare l’infezione ad anni di distanza dall’esposizione, è pur sempre la causa principale di infezioni della pelle e dei tessuti molli.

Con 30 minuti di sterilizzazione – si legge nella scheda tecnica – si possono perfino eliminare funghi saprofiti come la Candida albicans. Il nostro corpo è abituato a conviverci visto che svolge un’importante funzione digestiva degli zuccheri, ma se si riproduce in maniera eccessiva può causare candidosi (un tipo di vaginite).

Lo spazio offerto da questa macchina sterilizzatrice UV è sufficiente per poter ospitare un qualsiasi smartphone con schermo non superiore ai 6.2 pollici di diagonale, perciò al suo interno c’è spazio anche per una mascherina – chirurgica o FPP2 non fa differenza – oppure un paio di occhiali, un orologio, le chiavi dell’auto, gli auricolari o qualche gioiello. L’obiettivo è sempre quello: disinfettarli attraverso l’esposizione dei raggi UV.

Badate bene, un’esposizione prolungata sull’uomo può essere pericolosa, ma il sistema è dotato di spegnimento automatico alla sola apertura del coperchio, quindi non si corre alcun rischio anche se la macchina in funzione viene lasciata incustodita.

Oltre a questo, come dicevamo è anche un caricatore wireless per smartphone: sul coperchio è infatti incorporata una piastra per la ricarica ad induzione (15W), quindi basta appoggiarci sopra un telefono compatibile con lo standard Qi per avviarne la ricarica della batteria interna senza dover collegare alcun cavo.

