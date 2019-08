Steve Jobs come Elvis Presley: è vivo nascosto in Egitto

I suoi keynote hanno trasformato per sempre le presentazioni aziendali in eventi mediatici di rilevanza globale: il cofondatore di Apple è il primo amministratore delegato famoso come una rockstar, paragonato alle celebrità dello spettacolo; non sorprende che a 8 anni dalla sua scomparsa emerga per la prima volta la teoria della cospirazione, secondo la quale Steve Jobs è vivo, sempre tra noi, ma conduce una esistenza di uomo normale, all’insaputa del mondo intero.

Nascosto all’umanità fino allo scatto di una foto che ritrae un sosia di Steve Jobs, o per lo meno di un uomo immortalato di profilo che sembra somigliare moltissimo al cofondatore di Apple. Fotografia che non ha mancato di scatenare la curiosità degli utenti dei social network che hanno condiviso e commentato migliaia di volte i post sia su Facebook che su Reddit.

Sono notevoli sia la somiglianza che i dettagli. L’uomo misterioso fotografato in Egitto vanta tratti somatici mediorientali più marcati di Jobs, ma simili: come noto il padre biologico del celebre Ceo proviene dalla Siria.

La somiglianza è resa ancora più marcata da calvizie, barbetta incolta, dagli occhiali e, secondo alcuni, anche dal fatto che è scalzo. Vero che il giovane Steve Jobs, da buon hippie della California, spesso girava a piedi nudi, ma successivamente optò per calzature firmate e poi ancora per le inseparabili New Balance.

Conspiracy theorists claim Apple genius Steve Jobs is alive and hiding in Egypt' https://t.co/PePFKf4Jhm pic.twitter.com/yn2il4P1nZ — The Sun (@TheSun) August 26, 2019

Naturalmente non mancano le risposte ironiche alla teoria della cospirazione di Steve Jobs vivo. Alcuni utenti pur ammettendo la notevole somiglianza, sostengono che non può trattarsi dell’originale perché non indossa un Apple Watch. Un altro, come segnala Cnet, propone ad Apple di assumere il sosia per lanciare la campagna iMalive, magari per riparare e sostituire le tastiere difettose dei MacBook.

Steve Jobs è diventato una leggenda fin dalla giovane età. Ora se la gioca con Elvis Presley. Per un altro utente, il ragazzo robusto che si intravvede a fianco del sosia di Jobs è proprio la star del rock and roll. Steve Jobs è vivo insieme a Elvis: una bella accoppiata.

