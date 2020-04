Stile e design nella tastiera Xiaomi per iOS, Android, PC e Mac: solo 37,99 euro con codice sconto

Dall’ecosistema Xiaomi Youpin arriva MIIIW, la tastiera multifunzionale, per qualsiasi sistema operativo, che offre un design davvero particolare, senza rinunciare ovviamente all’efficienza. Al momento, grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce, costa appena 37,99 euro. Clicca qui per acquistarla.

La tastiera Xiaomi offre un design davvero unico, come del resto qualsiasi periferica nata sotto il brand cinese. Supporta una doppia modalità di connessione wireless, così da adattarsi a qualsiasi sistema operativo: 2,4 GHz e Bluetooth 4.2.

E’ fatta in lega di alluminio, oltre a parti in metallo e ABS. Come già accennato, uno dei punti chiave di questa tastiera è il sistema di multi compatibilità, che permette di sfruttare la tastiera su Mac, PC, Android e iOS.

Propone tasti a forbice, ed è alimentata da una semplice batteria AA, facilmente reperibile e ricaricabili. La tastiera pesa appena 50 grammi e ha dimensioni davvero contenute, soprattutto lo spessore: 32,05 x 12,55 x 2,45 cm.

