Striscia LED compatibile HomeKit, Alexa e Assistente Google: offerta lampo Amazon a 30,29 euro

Se volete decorare la festa di compleanno, un party a sorpresa o l’ambiente casalingo sottolineandolo con una luce soffusa o una nota di colre, provate con la striscia LED di Koogeek in sconto per qualche ora con spedizione Prime a 30,29 euro.

Questa striscia LED, provata da Macitynet, è lunga 2 metri ed è caratterizzata da un lato piatto, utile per fissare la striscia su un’area da illuminare o magari il retro del vostro TV sfruttando l’adesivo incorporato. Tutta la struttura è una sorta di tubo in silicone trasparente, molto flessibile, quindi è possibile attaccarla seguendo la curvatura di un mobile o girando intorno agli angoli di una parete con facilità.

Una delle peculiarità è la compatibilità sia con Alexa che Assistente Google che con HomeKit di Apple che di fatto consente di accendere e spegnerle le luci a distanza e in combinazione con altri sistemi illuminanti e scegliere tra uno dei 16 milioni di colori disponibili. Si tratta di un accessorio molto interessante per chi ha necessità di decorare, come accennato, una casa o un negozio.

Qui abbiamo il vantaggio del LED, la possibilità di applicarle ovunque, l’elevata personalizzazione degli effetti gestiti a distanza anche tramite Siri e la possibilità grazie alla certificazione IP 65 anche di applicarle anche in cucina o in esterni in ogni caso al riparo dalla pioggia diretta.

Grazie alla presa di alimentazione USB potete usarla anche collegata ad Caricabatterie per illuminare una festa in campagna dove non c’è disponibilità di corrente diretta. l’alimentatore non è fornito nella dotazione base ma potete utilizzare un qualsiasi alimentatore USB, anche quello del vostro iPhone.

Infine possiamo anche accorciare la striscia come più ci aggrada, visto che la lunghezza si regola con una semplice forbice (anche se la parte in eccesso andrà buttata in quanto diventerà inutilizzabile).

Questa strip LED è disponibile nella versione appena descritta a 36 euro ma si può comprare per qualche ora (fino alle 21.30 dell’8 Luglio) in offerta lampo in sconto a 30,59 euro. La spedizione, a cura di Amazon, è compresa nel prezzo. Click qui per comprare…