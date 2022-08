Striscia LED Meross Homekit, sconto coupon a 34,29 €

Se volete creare una luce d’atmosfera in salotto, in camera da letto oppure aggiungere un accento colorato e una illuminazione controllabile con la voce o programmabile con il vostro smartphone andate su Amazon dove trovate in sconto ad un prezzo bassissimo, 34,29 €, la striscia LED smart di Meross.

Quella di cui parliamo è una stringa da 10 metri con collegamento Wi-Fi e compatibile con Homekit, Alexa e Assistente Google che oltre a permettervi di dare un tocco di colore o un accento ad una intera stanza, è dotata di comodi agganci per sospenderla al soffitto o collocarla pure dietro una grande TV. Potete usarla nell’area gioco dei ragazzi o anche in una cameretta.

Trattandosi di un accessorio compatibile è possibile controllare la striscia WiFi tramite Siri o con un altro dispositivo HomeKit dicendo “ehi Siri, cambia la luce in rosso” o “Alexa, cambia la luce in blu.”

È disponibile anche un telecomando via app per accendere/spegnere la striscia intalligente Wi-Fi, controllare lo stato della luce, cambiare la luce in colori differenti. C’è anche una Funzione Timer.

Quella di Meross è una striscia da esterno (non è impermeabile) si tratta di una soluzione ideale per decorare il soffitto, le scale, l’armadio della cucina, il portico, la scrivania gaming e il soggiorno.

Questa striscia costerebbe 48,99 euro, in sconto rispetto ai 68€ del prezzo ufficiale. Ma se applicate il coupon del 30% che vedete sotto la pagina la pagate solo 34,99 euro