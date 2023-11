Strumenti Bosch per i professionisti e il fai-da-te in sconto al Black Friday

Ultime ore per le offerte Black Friday sugli attrezzi Bosch per il fai di te di hobbisti e piccoli professionisti che lavorano da soli in casa e fuori per costruire, riparare, gestire casa e giadino con attrezzi di qualità e prezzo conveniente.

Nella gamma di Bosch trovate quindi i piccoli avvitatori come trapani a percussione, forbici tagliasiepi come cesoie elettriche e così via. Gli attrezzi sono con la classica alimentazione a filo oppure con i sistemi unificati di ricarica da 12 Volt o da 18 Volt di Bosch che vi permetteranno di scambiare le batterie tra un dispositivo e l’altro e di utilizzare sempre lo stesso caricabatterie ad una o due postazioni.

Di seguito l’elenco dei prodotti in sconto per il Black Friday:

Bosch Professional 2608577352 Set da 19 pz. di Punte per Metallo, 0 W, 0 V, Dimensioni:, Ø 1-13 mm In offerta a 23,99 € – invece di 48,00 €

sconto 50% – fino a 27 nov 23

Bosch Professional 43 pz. Set di bit di avvitamento e giradadi (bit PH, PZ, esagonali, T, TH, S, accessori trapano e cacciavite) In offerta a 19,99 € – invece di 54,50 €

sconto 63% – fino a 27 nov 23

Bosch Professional, Set da 11 Pezzi di Punte per Martelli e Scalpelli SDS Plus, Misti per Calcestruzzo e Muratura, Accessorio per Martello Perforatore In offerta a 22,99 € – invece di 40,00 €

sconto 43% – fino a 27 nov 23

Bosch Professional 12V System Luce a Led a Batteria Gli 12V-330 (330 Lumen, senza Batterie e Caricabatteria) In offerta a 59,99 € – invece di 120,78 €

sconto 50% – fino a 27 nov 23

Bosch Professional 06012A6301 Termosoffiatore GHG 23-66, Range di Temperatura 50-650 °C, 150 ? 500 l/min, incl. Display, 2 Bocchette, Borsa da Trasporto, 2300 W, Blu In offerta a 129,99 € – invece di 299,73 €

sconto 57% – fino a 27 nov 23

Bosch Professional 12V System Sega Circolare a Batteria Gks 12V-26 (Ø Lama: 85 Mm, Incl. 2 Batterie 3,0Ah e Caricabatteria, in L-Boxx 136) In offerta a 199,99 € – invece di 413,58 €

sconto 52% – fino a 27 nov 23

Bosch Professional 12V System Trapano-Avvitatore a Batteria Gsr 12V-15 (senza Batteria e Caricabatteria Non Incluse) In offerta a 54,99 € – invece di 135,54 €

sconto 59% – fino a 27 nov 23

Bosch Professional 18V System Aspiratore Industriale Gas 18V-10 L (senza Batteria, Incl. Tubo Flessibile 1,6 M, 3 Tubi di Prolunga) In offerta a 129,99 € – invece di 291,58 €

sconto 55% – fino a 27 nov 23

Bosch Professional 18V System Avvitatore a Massa Battente Batt. Gdx 18V-200 & Trapano-Avvitatore Conpercussione Batt. Gsb 18V-55 (Incl. 2 Batt. 4.0 Ah Gba 18V, Caricab. Rapido Gal 18V-40, in L-Case) In offerta a 349,99 € – invece di 788,32 €

sconto 56% – fino a 27 nov 23

Bosch Professional 18V System Martello Perf.A Batt. Gbh 18V-21 (Potenza Colpo Max. 2 J, 2 Batt. Gba 18V 5.0Ah, Caricabatt. Gal 18V-40,Set Foratura e Scalpell.6 Pz, Valigetta) – Amazon Exclusive Set In offerta a 309,99 € – invece di 417,00 €

sconto 26% – fino a 27 nov 23

Bosch Professional 18V System Sega Universale a Batteria Gsa 18 V-Li C (Versione Compact, Incl. 3 Lame, senza Batteria e Caricabatteria, in Valigetta L-Boxx) In offerta a 139,99 € – invece di 303,78 €

sconto 54% – fino a 27 nov 23

Bosch Professional 18V System Smerigliatrice Ang. a Batteria Gws 18V-7 (Ø Disco 125Mm, Cuffia di Prot.,Impug. Suppl.,Flangia di Mont.,Dado di Serr. Rapido, senza Batterie e Caricabatterie) In offerta a 107,99 € – invece di 243,04 €

sconto 56% – fino a 27 nov 23

Bosch Professional 18V System Soffiatore a Batteria Gbl 18V-120 (senza Batterie e Caricabatteria) In offerta a 59,99 € – invece di 140,30 €

sconto 57% – fino a 27 nov 23

Bosch Professional 18V System Trapano-Avvit. a Perc. a Batt. Gsb 18V-28 (Incl. 1 Batt. 2,0 Ah, 1 Batt. 4,0 Ah, Caricabatt. Gal 18V-20, L-Case Pick&Click e Set Accessori 100 Pz) – Amazon Exclusive Set In offerta a 239,99 € – invece di 340,88 €

sconto 30% – fino a 27 nov 23

Bosch Professional 18V System Trapano-Avvitatore Conpercussione a Batteria Gsb 18V-28 (Incl. 2 Batterie Gba 18V 3.0Ah, Caricabatteria Gal 18V-20, in L-Case) In offerta a 189,99 € – invece di 428,43 €

sconto 56% – fino a 27 nov 23

Bosch Professional Asp. a Umido/A Secco Gas 35 L Afc+ (Incl. 1 Filtro in Cell. Piegh. Piatto, Bocch. a Lancia, Sacch., Raccordo, Set Bocch. Pav., Tubo Asp. 3X0,35 M, Tubo Fl. 5 M conBus. Portaut.) In offerta a 499,99 € – invece di 1060,18 €

sconto 53% – fino a 27 nov 23

Bosch Professional Banco Sega Gts 635-216 (Incl. Banco Sega Gta 560 Professional, 1 Lama per Sega Circolare Optiline Wood, Sacco Raccoglipolvere)- Amazon Exclusive Set In offerta a 429,99 € – invece di 991,25 €

sconto 57% – fino a 27 nov 23

Bosch Professional GDR 18V-160 Avvitatore a percussione a batteria da 18 V (senza batterie e caricabatterie, 160 Nm, dispositivo di inserimento in scatola) In offerta a 89,99 € – invece di 216,55 €

sconto 58% – fino a 27 nov 23

Bosch Professional Levigatrice Orbitale Gss 160-1 a Multi (Motore da 180 Watt, Ø Orbita 1,6 Mm, in Valigetta L-Boxx) In offerta a 119,99 € – invece di 286,70 €

sconto 58% – fino a 27 nov 23

Bosch Professional Martello Demolitore Gsh 11 e (Con Sds Max, Scalpello Piatto, Potenza del Colpo 16,8 J, 1.500 W, in Valigetta) In offerta a 499,99 € – invece di 1243,18 €

sconto 60% – fino a 27 nov 23

Bosch Professional Martello Perforatore Gbh 2-26 F (Motore da 830 Watt, Mandrino Intercambiabile Sds Plus, Potenza del Colpo: 2,7 J, in Valigetta) In offerta a 169,99 € – invece di 377,16 €

sconto 55% – fino a 27 nov 23

Bosch Professional Multitool Gop 40-30 (Starlock Plus, Motore da 400 Watt, in Valigetta L-Boxx) In offerta a 219,99 € – invece di 544,32 €

sconto 60% – fino a 27 nov 23

Bosch Professional Pialletto Gho 26-82 D (Incl. Guida Parallela, Chiave a Brugola Apert. 2,5, Sacchetto Raccoglipolvere in Tessuto, Valigetta) In offerta a 179,99 € – invece di 364,78 €

sconto 51% – fino a 27 nov 23

Bosch Professional Sega Circolare Gks 190 (Motore Da1400 Watt, Lama: 190 Mm, Profondità di Taglio: 70 Mm) In offerta a 129,99 € – invece di 291,58 €

sconto 55% – fino a 27 nov 23

Bosch Professional Sega Universale Gsa 1100 e (Motore da 1100 Watt, Incl. 1 Lama S 2345 X per Legno, 1 Lama S 123 Xf per Metallo, in Valigetta) In offerta a 119,99 € – invece di 314,08 €

sconto 62% – fino a 27 nov 23

Bosch Professional Seghetto Alternativo Gst 8000 e (Incl. 1 Lama T144 D, Protezione Antischegge) In offerta a 79,99 € – invece di 191,63 €

sconto 58% – fino a 27 nov 23

Bosch Professional Smerigliatrice Angolare Gws 19-125 Cie 125 Mm (Kickback Stop, Motore da 1900 Watt, conRegolazione Della Velocità) In offerta a 169,99 € – invece di 401,38 €

sconto 58% – fino a 27 nov 23

Bosch Professional Tagliagommapiuma Gsg 300 (Profondità di Taglio in Gommapiuma: 300 Mm, 350 Watt, Incl. Piedino, Lama e Guida Lama Non Comprese) In offerta a 477,99 € – invece di 1030,90 €

sconto 54% – fino a 27 nov 23

Bosch Professional Trapano Conpercussione Gsb 13 Re (Motore da 600 Watt, Incl. Asta di Profondità 210 Mm, Mandrino Autoserrante 13 Mm) In offerta a 59,99 € – invece di 140,30 €

sconto 57% – fino a 27 nov 23

Bosch Professional Troncatrice Combinata Gtm 12 Jl (Incl. 1 Lama Ø305 Mm per Sega Circolare, Spingipezzo) In offerta a 589,99 € – invece di 1218,78 €

sconto 52% – fino a 27 nov 23

Bosch Professional Troncatrice Radiale Gcm 8 Sjl (Incl. 1 Lama Standard 1 Lama Optiline Wood) – Amazon Exclusive Set In offerta a 349,99 € – invece di 854,00 €

sconto 59% – fino a 27 nov 23

Bosch Professional 0601063Y00 Livella Laser Verde, Raggio d?Azione Fino a 30 m, 4 Pile AA, Valigetta, 1.5 V, Blu In offerta a 429,99 € – invece di 694,18 €

sconto 38% – fino a 27 nov 23

Bosch Professional 12V System Rilevatore D-tect 120 (1 batt. 12V, rilevamento max. tubi in plastica/sottostrutture/cavi sotto tensione/metalli magnetici/ non magnetici: 60/38/60/120/120 mm, L-BOXX) In offerta a 269,99 € – invece di 433,10 €

sconto 38% – fino a 27 nov 23

Bosch Professional 12V System Termocamera GTC 400 C (2 batterie 12 V, custodia, con funzione app, temperatura: da -10 °C a +400 °C, risoluzione: 160 x 120 px) – Amazon Exclusive Set In offerta a 839,99 € – invece di 1535,92 €

sconto 45% – fino a 27 nov 23

Bosch Professional Distanziometro Laser GLM 50 C (Trasferimento Dati Bluetooth, Sensore di Inclinazione A 360°, Misurazione: 0,05 ? 50 m, 2 Pile a Stilo da 1,5 V, Custodia Protettiva) In offerta a 129,99 € – invece di 213,50 €

sconto 39% – fino a 27 nov 23

Bosch Professional GCL 2-15 Livella Laser Multifunzione, Punti A Piombo, Raggio D?Azione 15 m, 3 Pile AA, in Una Scatola,1.5 V, Supporto Ruotabile RM1, Pannello di Mira, Rosso, d?Azione In offerta a 99,99 € – invece di 193,98 €

sconto 48% – fino a 27 nov 23

Bosch Professional GLL 3-80 CG System Livella Laser Verde, 1 Batteria 12V con Caricabatteria, con App, Raggio d?Azione Fino a 30 m, Supporto Universale BM 1, L-BOXX, 12 V, Set di 5 Pezzi In offerta a 499,99 € – invece di 938,18 €

sconto 47% – fino a 27 nov 23

Bosch Professional GLL 3-80 Livella Laser Rosso, Raggio d?Azione Fino a 30 m, 4 Pile AA, Valigetta, Blu In offerta a 279,99 € – invece di 498,98 €

sconto 44% – fino a 27 nov 23

Bosch Professional GLM 40 Distanziometro Laser con Funzione di Memorizzazione, Confezione in Cartone, Custodia Protettiva, Blu, Misurazione: 0.15 – 40 m, 2 Pile a Stilo da 1.5 V In offerta a 69,99 € – invece di 152,50 €

sconto 54% – fino a 27 nov 23

Bosch Professional Goniometro E Inclinometro GAM 270 MFL (Puntatore Laser, Calcolo Degli Angoli Obliqui, Campo Di Misura: 0 – 270º, Lunghezza: 60 cm) In offerta a 199,99 € – invece di 364,78 €

sconto 45% – fino a 27 nov 23

Bosch Professional Laser Rotante Grl 400 H Pannello A Singolo Tasto, Ricevitore Laser Lr 1, Asta Graduata Gr 2400, Treppiede Bt 152, In Valigetta, Blu, Portata Fino A 400 M Diametro In offerta a 589,99 € – invece di 974,78 €

sconto 39% – fino a 27 nov 23

Bosch Professional Livella laser a 5 punti GPL 5 G (laser verde, raggio d’azione: fino a 30 m, sacchetto) In offerta a 159,99 € – invece di 303,78 €

sconto 47% – fino a 27 nov 23

Bosch Professional Livella laser GLL 2-10 G (laser verde, raggio d’azione: fino a 10 m, 3 batterie AA, sacchetto) ? Amazon Exclusive In offerta a 94,99 € – invece di 190,87 €

sconto 50% – fino a 27 nov 23

Bosch Professional Livella laser multifunzione GCL 2-15 G (laser verde, da interno, punti a piombo, 15 m, 3 pile a stilo da 1,5 V, supporto ruotabile RM 1, pannello di mira per laser, valigetta) In offerta a 189,99 € – invece di 347,70 €

sconto 45% – fino a 27 nov 23

Bosch Professional Professioanal Inclinometro digitale GIM 60 L (precisione laser, campo di misura: 0-360º, lunghezza: 60 cm) In offerta a 149,99 € – invece di 286,70 €

sconto 48% – fino a 27 nov 23

Bosch Professional Ricevitore Bosch LR 7,raggio rosso e verde, 2 batterie da 1,5 V AAA, portata 5-50 m, sacchetto di protezione In offerta a 77,99 € – invece di 140,30 €

sconto 44% – fino a 27 nov 23

Bosch Professional Rilevatore GMS 120 (Profondità di Rilevamento Max. Legno/Metallo Magnetico/Metallo Non Magnetico/Cavi Sotto Tensione: 38/120/80/50 mm, In Scatola Di Cartone) In offerta a 89,99 € – invece di 145,18 €

sconto 38% – fino a 27 nov 23

Bosch Professional Treppiede per Laser e Livelle BT 150 (Altezza: 55?157 cm, Filettatura: 1/4″) In offerta a 39,99 € – invece di 71,98 €

sconto 44% – fino a 27 nov 23

Bosch Professional Wall Scanner D-tect 200 C (rilevamento di cavi non/sotto tensione, metallo, tubi di plastica, montanti in legno e cavità, cavo USB-C?, 4 batterie AA, borsa protettiva) In offerta a 544,99 € – invece di 921,10 €

sconto 41% – fino a 27 nov 23

Bosch Professional Termocamera con sistema 12 V GTC 600 C (1 batteria da 12 V, con funzione app, intervallo di temperatura: da -20 °C a +600 °C, risoluzione: 256×192 px, in L-Boxx) In offerta a 1099,99 € – invece di 2092,30 €

sconto 47% – fino a 27 nov 23

Ecco come possiamo aiutarvi per il Black Friday con le pagine di riferimento di macitynet.it.