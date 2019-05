Su Amazon Logitech Crayon ora costa solo a 61€

Logitech Crayon, lo stilo economico che rappresenta una valida alternativa alla Apple Pencil, è in sconto su Amazon: solo 61 euro.

Come Apple Pencil anche Logitech Crayon permette di scrivere e disegnare con precisione sub pixel e bassa latenza sullo schermo di iPad 2018. È in grado di rilevare anche la diversa inclinazione della punta per realizzare tracciati più sottili o più spessi, a differenza però di Apple Pencil non è provvisto di tecnologia per rilevare anche la pressione.

Per facilitarne l’uso da parte di ragazzi e bimbi, Logitech Crayon è più facile da impugnare, il tappo non può essere smarrito perché è attaccato allo stilo, infine per la ricarica offre una porta Lightning femmina, riducendo il rischio di guasti rispetto alla porta Lightning maschio invece presente sulla prima generazione di Apple Pencil.

Annunciato insieme agli iPad del 2018, Logitech Crayon comunica con i tablet Apple tramite tecnologia radio RF e non con il Bluetooth, questo lo rende incompatibile con gli iPad Pro, ma è perfettamente compatibile con gli iPad Air e iPad mini 5, il che la rende un prodotto eccellente ed integrato per il sistema dei tablet “low cost” di Apple a cui si adegua meglio della Apple Pencil (in Italia su Apple Store a 99 euro)

Inizialmente Logitech Crayon non era disponibile in Italia, ma poi è arrivata su Amazon ad un prezzo che si è progressivamente ridotto. Orta costa solo 61,22 euro il prezzo più economico della storia della sua commercializzazione nel nostro paese e di fatto quasi 40 euro meno della Apple Pencil