Su Apple Store iPhone 14 Pro già in ritardo, su Amazon (per ora) arriva subito

I pre ordini iPhone 14 e iPhone 14 Pro sono partiti, sia su Apple Store che su Amazon da un paio d’ore e i tempi di spedizione su Apple Store sono già allungati. Se provate ad ordinare in questo momento sul sito Apple, vi accorgerete che alcune configurazioni non sono più in arrivo il 16 settembre ma ad inizio ottobre e alcune addirittura dopo metà ottobre.

I problemi peggiori sono quelli che si trova di fronte chi vuole un iPhone 14 Pro. Sia la versione da 6,1 pollici che quella da 6,7 pollici nelle configurazioni più popolari (128 e 256 GB) e nei colori più richiesti (gettonatissimo il colore viola) non sono più in rapida spedizione. Va un po’ meglio per il costosissimo taglio da 1 TB.

Il sito on line, come possiamo testimoniare direttamente per avere appena comprato un iPhone 14 Plus, è letteralmente preso d’assalto. Nel nostro caso abbiamo avuto come stima di attesa per un ordine telefonico “meno di 60 minuti” prima di avere una risposta. Dopo 45 minuti ancora nessuno raccolto la nostra richiesta. Nel frattempo abbiamo completato l’ordine on line affrontando diversi errori di connessione e di lettura della carta di credito.

Non c’è alcun problema invece per chi vuole comprare un iPhone 14. Chi vuole un iPhone 14 Plus invece aspetta fino al 7 ottobre, ma qui non è un problema di ordini ma di data di spedizione. Il modello da 6,7 pollici, infatti è previsto in arrivo proprio in quella data.

Se, invece, si prova a pre ordinare gli stessi dispositivi su Amazon, che ha lanciato la vendita contemporaneamente ad Apple in questo la data di consegna prevista e stimata è sempre il 16 settembre

Lo strano fenomeno di Amazon che è in grado di recapitare i prodotti Apple prima di Apple non stupisce. È già capitato in che Amazon fosse in grado, specialmente al lancio di un prodotto, di soddisfare gli ordini prima di chi li produce. Questo avviene per i magazzini che Amazon riempie con una grande quantità di pezzi che presumibilmente sono molto richiesti e per il fatto che chi vuole comprare va prima da Apple…

È possibile che per almeno tutto il fine settimana se si vuole avere un iPhone o un Apple Watch spedito a casa al più presto possibile , la strada giusta è quindi comprarlo su Amazon

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro 128 GB

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

iPhone 14 Pro 256 GB

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

iPhone 14 Pro 512 GB

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro Max 128 GB

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

iPhone 14 Pro Max 256 GB

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

iPhone 14 Pro Max 512 GB

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

iPhone 14 Pro Max 1 TB

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...