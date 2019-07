Super offerta su due prese smart Tuya compatibili Alexa e Google, solo 15 euro su eBay

Una casa smart passa anche per le prese intelligenti. Si tratta di periferiche pressoché indispensabili per costruire un sistema demotico completo, e che costano davvero poco. In offerta su eBay le prese smart Tuya, compatibili con Alexa e l’Assistente Google, in offerta ad appena 15,15 euro.

Misurano circa 11 x 6.3cm e pesano circa 124g. Integrano un modulo WiFi 2.4GHz, con supporto allo standard 802.11b/g/n. All’apparenza normali prese di corrente, in realtà si collegano alla rete e si controllano anche dallo smartphone.

Non solo sarà possibile accenderle o spegnerle con un solo tap, ma si potranno anche impostare dei timer di auto spegnimento, oppure si potranno programmare le accensioni in giorni e ore desiderate. Come se non bastasse, funzionano con l’Assistente Google e Alexa, quindi permettono all’utente di accenderle e spegnerle tramite comandi vocali.

Si configurano tramite applicazione Smart Life, ma sono compatibili anche con IFTTT, piattaforma che consente molteplici automazioni, che attivano determinati comportamenti delle prese al verificarsi di determinate circostanze.

Naturalmente le prese sono compatibili sia con iOS, che con Android, essendo sufficiente installare l’app per la corretta configurazione. Gli utilizzi sono i più disparati: per accendere o spegnere la macchina del caffè, per accendere e spegnere l’albero di natale automaticamente, e così via.

Su eBay hanno un costo di 15,15 euro, quindi circa 7,50 euro a presa.

