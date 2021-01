Super offerte Amazon fino al 54% su Lacie e Seagate: SSD, Hard disk interni ed esterni

Partono il 16 gennaio e si concludono il 22 del mese le super offerte Lacie e Seagate su gran parte delle gamme dei due produttori ben noti ai lettori di Macitynet.

Lacie è nota per i suoi SSD e Hard disk portatili anche in versione “Rugged” che questa settimana sono in offerta nei tagli da 1 e 2 TB sia in versione USB-C che Thunderbolt 3 con sconti fino al 33%.

Seagate mette invece sconto una larghissima gamma di Hard Disk standard e SSD sia interni che esterni adatti a sostituire o allargare la memoria interna del vostro computer o equipaggiare case esterni e NAS: qui gli sconti arrivano fino al 54% del prezzo di listino con una convenienza assoluta per chi cerca un sistema di archiviazione affidabile.

In molti casi nel prezzo dell’hard disk è compreso l’abbonamento di uno o due mesi alla suite Adobe CC o alla suite dedicata ai fotografi tanto per rimarcare il contatto tra Lacie, Seagate e il mondo dei creativi.

LaCie Rugged Mini, Unità Disco Esterna da 1 TB, USB 3.0, Resistente agli Urti e alle Cadute, per PC e Mac, Arancione/Grigio con servizi Rescue (LAC301558) In offerta a 85,99 – invece di 99,99

sconto 14% – fino al 22 gen 2021

LaCie Rugged Mini, Unità Disco Esterna da 2 TB, USB 3.0, Resistente agli Urti e alle Cadute, per PC e Mac, Arancione/Grigio con servizi Rescue (LAC9000298) In offerta a 120,99 – invece di 139,99

sconto 14% – fino al 22 gen 2021

LaCie Rugged USB-C, Unità Disco Esterna Portatile da 2 TB, USB-C, Unità Shuttle Resistente a Cadute, per Mac, PC Desktop, Workstation e PC Portatili, Abbonamento 1 Mese Adobe CC (STFR2000800) In offerta a 128,99 – invece di 144,9

sconto 11% – fino al 22 gen 2021

LaCie Rugged USB-C, Unità Disco Esterna Portatile da 5 TB, USB-C, Unità Shuttle Resistente a Cadute, per Mac, PC Desktop, Workstation e PC Portatili, Abbonamento 1 Mese Adobe CC (STFR5000800) In offerta a 204,99 – invece di 229,99

sconto 11% – fino al 22 gen 2021

LaCie Portable SSD, Unità Esterna da 500 GB, 2.5″, USB-C, USB 3.0, Mac, PC (STHK500800) In offerta a 103,99 – invece di 139,99

sconto 26% – fino al 22 gen 2021

LaCie Portable SSD, Unità Esterna da 1 TB, 2.5″, USB-C, USB 3.0, Mac, PC (STHK1000800) In offerta a 163,99 – invece di 239,99

sconto 32% – fino al 22 gen 2021

LaCie Rugged SSD, Unità Esterna da 1 TB, USB-C USB 3.0 Thunderbolt 3, Resistenza all’Acqua, alla Polvere, Mac, PC (STHR1000800) In offerta a 233,99 – invece di 349,99

sconto 33% – fino al 22 gen 2021

LaCie Rugged SSD, Unità Esterna da 2 TB, USB-C USB 3.0 Thunderbolt 3, Resistenza all’Acqua, alla Polvere, Mac, PC (STHR52000800) In offerta a 399,99 – invece di 579,99

sconto 31% – fino al 22 gen 2021

LaCie Portable SSD, Unità Esterna da 2 TB, 2.5″, USB-C, USB 3.0, Mac, PC (STHK2000800) In offerta a 302,99 – invece di 449,99

sconto 33% – fino al 22 gen 2021

Seagate Game Drive per PS4, Unità Disco Esterna Portatile da 2 TB, Compatibile con PS4 (STGD2000200) In offerta a 94,99 – invece di 104,99

sconto 10% – fino al 22 gen 2021

Seagate Game Drive for Xbox Halo – Master Chief LE da 2 TB Unità Disco Esterna Portatile – USB 3.2 Gen 1 Progettata Per Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S (STEA2000431) In offerta a 100,99 – invece di 112,09

sconto 10% – fino al 22 gen 2021

Seagate Expansion Desktop, Unità Disco Esterna Desktop da 6 TB, USB 3.0 per PC Desktop, PC Portatili e Mac (STEB6000403) In offerta a 124,99 – invece di 149,99

sconto 17% – fino al 22 gen 2021

Seagate Backup Plus Hub, Unità Disco Esterna per Desktop da 6 TB, USB 3.0, per PC Desktop, Workstation, PC Portatili e Mac, 2 porte USB, Abbonamento di 2 Mesi ad Adobe CC Photography (STEL6000200) In offerta a 132,99 – invece di 154,98

sconto 14% – fino al 22 gen 2021

Seagate Backup Plus Hub, Unità Disco Esterna per Desktop da 8 TB, USB 3.0, per PC Desktop, Workstation, PC Portatili e Mac, 2 porte USB, Abbonamento di 2 Mesi ad Adobe CC Photography (STEL8000200) In offerta a 166,99 – invece di 209,99

sconto 20% – fino al 22 gen 2021

Seagate Expansion Desktop, 12 TB, Unità Disco Esterna Desktop, USB 3.0 per PC Desktop, PC Portatili e Mac e 2 Anni di Servizi Rescue (STEB12000402) In offerta a 222,99 – invece di 284,99

sconto 22% – fino al 22 gen 2021

Seagate Backup Plus Hub, Unità Disco Esterna per Desktop da 12 TB, USB 3.0, per PC Desktop, Workstation, PC Portatili e Mac, 2 porte USB, Abbonamento di 2 Mesi ad Adobe CC Photography (STEL12000200) In offerta a 243,99 – invece di 329,99

sconto 26% – fino al 22 gen 2021

Seagate Backup Plus Hub, Unità Disco Esterna per Desktop da 14 TB, USB 3.0, per PC Desktop, Workstation, PC Portatili e Mac, 2 porte USB, Abbonamento di 2 Mesi ad Adobe CC Photography (STEL14000200) In offerta a 274,99 – invece di 324,99

sconto 15% – fino al 22 gen 2021

Seagate Expansion Desktop, 16 TB, Unità Disco Esterna Desktop, USB 3.0 per PC Desktop, PC Portatili e Mac e 2 Anni di Servizi Rescue (STEB16000402) In offerta a 309,99 – invece di 354,99

sconto 13% – fino al 22 gen 2021

Seagate Portable Drive, 5 TB, Unità Disco Esterna Portatile, Grigio, due Anni di Servizi Rescue (STGX5000400) In offerta a 124,99 – invece di 139,99

sconto 11% – fino al 22 gen 2021

Seagate One Touch, 1 TB, Unità Disco Esterna, Nero-Grigio, USB 3.0 per Computer Desktop, Portatili e Mac, 4 Mesi di Piano Fotografia Creative Cloud Adobe In offerta a 61,99 – invece di 73,79

sconto 16% – fino al 22 gen 2021

Seagate One Touch, Unità Disco Esterna, USB 3.0 per Computer Desktop, Portatili e Mac, 1 Anno a Mylio Create, 4 Mesi al Piano Adobe Creative Cloud Photography (STKB1000404), Grigio (Space Grey), 1 TB In offerta a 64,99 – invece di 73,79

sconto 12% – fino al 22 gen 2021

Seagate One Touch, 2 TB, Unità Disco Esterna, Nero-Grigio, USB 3.0 per Computer Desktop, Portatili e Mac, 4 Mesi di Piano Fotografia Creative Cloud Adobe In offerta a 85,99 – invece di 101,36

sconto 15% – fino al 22 gen 2021

Seagate One Touch, 2 TB, Unità Disco Esterna, Argento, USB 3.0 per Computer Desktop, Portatili e Mac, 4 Mesi di Piano Fotografia Creative Cloud Adobe e 2 Anni di Servizi Rescue (STKB2000401) In offerta a 89,99 – invece di 95,2

sconto 5% – fino al 22 gen 2021

Seagate One Touch, 4 TB, Unità Disco Esterna, Space Grey, USB 3.0 per Computer Desktop, Portatili/Mac, 4 Mesi di Piano Fotografia Creative Cloud Adobe (STKC4000404) In offerta a 119,99 – invece di 133,75

sconto 10% – fino al 22 gen 2021

Seagate One Touch, 4 TB, Unità Disco Esterna, Nero-Grigio, USB 3.0 per Computer Desktop, Portatili/Mac In offerta a 119,99 – invece di 133,75

sconto 10% – fino al 22 gen 2021

Seagate One Touch da 5 TB, unità disco esterna, nero, USB 3 per computer desktop, portatili e Mac, 1 anno a Mylio Create, 4 mesi al piano Adobe Creative Cloud Photography (STKC5000410) In offerta a 124,99 – invece di 171,06

sconto 27% – fino al 22 gen 2021

Seagate One Touch, 5 TB, Unità Disco Esterna, Rosso, USB 3.0 per Computer Desktop, Portatili e Mac, 4 Mesi di Piano Fotografia Creative Cloud Adobe e 2 Anni di Servizi Rescue (STKC5000403) In offerta a 129,99 – invece di 149,99

sconto 13% – fino al 22 gen 2021

Seagate One Touch, 5 TB, Unità Disco Esterna, Space Grey, USB 3.0 per Computer Desktop, Portatili e Mac, 4 Mesi di Piano Fotografia Creative Cloud Adobe e 2 Anni di Servizi Rescue (STKC5000404) In offerta a 129,99 – invece di 171,06

sconto 24% – fino al 22 gen 2021

Seagate Portable Drive, 1 TB, Unità Disco Esterna Portatile, Grigio, due Anni di Servizi Rescue (STGX1000400) In offerta a 59,99 – invece di 89,99

sconto 33% – fino al 22 gen 2021

Seagate Expansion SSD Unità con Memoria a Stato Solido, USB 3.0 per Computer Desktop, PC Portatili e Mac e 3 Anni di Servizi Rescue (STJD500400), 500 GB In offerta a 69,99 – invece di 104,99

sconto 33% – fino al 22 gen 2021

Seagate Desktop Drive, 8 TB, Nero, Unità Disco Esterna Portatile, USB 3.0 per PC Desktop, PC Portatili e Mac e due Anni di Servizi Rescue (STGY8000400) In offerta a 160,99 – invece di 219,99

sconto 27% – fino al 22 gen 2021

Seagate Backup Plus Ultra Touch, Unità Disco Esterna Portatile, USB-C/USB 3.0, 4 Mesi di Piano Fotografia Creative Cloud Adobe e 2 Anni di Servizi Rescue (STHH1000402), Bianco, 1 TB In offerta a 68,99 – invece di 82,01

sconto 16% – fino al 22 gen 2021

Seagate Backup Plus Ultra Touch, Unità Disco Esterna Portatile, USB-C/USB 3.0, 4 Mesi di Piano Fotografia Creative Cloud Adobe e 2 Anni di Servizi Rescue (STHH2000400), Nero, 2 TB In offerta a 90,99 – invece di 104,99

sconto 13% – fino al 22 gen 2021

Seagate Ultra Touch SSD, Unità con Memoria a Stato Solido Portatile, 2,5″, USB 3.0, PC & Mac, 3 Anni di Servizi Rescue (STJW1000400), Bianco, 1 TB In offerta a 139,99 – invece di 213,32

sconto 34% – fino al 22 gen 2021

Seagate IronWolf 125 SSD: Unità NAS SATA (2.5″) e 6 Gbit/s, con Velocità Fino a 560 MB/s, Durata Pari a 0,7 scritture dell?Intera Unità al Giorno, 3 Anni di servizi Rescue (ZA1000NM1A002), 1 TB In offerta a 166,99 – invece di 237,4

sconto 30% – fino al 22 gen 2021

Seagate IronWolf Pro 125 SSD: Unità SATA da 2.5? e 6 Gbit/s, con Velocità Fino a 545 MB/s, Durata Pari a 1 Scrittura dell?Intera Unità al Giorno, 3 Anni di servizi Rescue (ZA1920NX1A001), 1.92 TB In offerta a 419,99 – invece di 584,22

sconto 28% – fino al 22 gen 2021

Seagate IronWolf 125 SSD: Unità NAS SATA (2.5″) e 6 Gbit/s, con Velocità Fino a 560 MB/s, Durata Pari a 0,7 scritture dell?Intera Unità al Giorno, 3 Anni di servizi Rescue (ZA4000NM1A002), 4 TB In offerta a 594,99 – invece di 712,95

sconto 17% – fino al 22 gen 2021

Seagate IronWolf Pro 125 SSD: Unità SATA da 2.5? e 6 Gbit/s, con Velocità Fino a 545 MB/s, Durata Pari a 1 Scrittura dell?Intera Unità al Giorno, 3 Anni di servizi Rescue (ZA3840NX1A001), 3.84 TB In offerta a 759,99 – invece di 925,68

sconto 18% – fino al 22 gen 2021

Seagate BarraCuda 120 SSD Interna da 250 GB, Unità SATA da 6 Gbit/s, 2,5″ per PC Desktop e PC Portatili, Pacchetto di Facile Apertura (ZA250CM10003) In offerta a 43,99 – invece di 59,68

sconto 26% – fino al 22 gen 2021

Seagate FireCuda 510 M.2 SSD, 1 TB, Unità SSD, con Prestazioni Elevate, 4 porte PCIe Gen3, NVMe 1.3, per PC Desktop da Gioco e PC Portatili da Gioco, 3 anni di servizi Rescue (ZP1000GM30011) In offerta a 180,99 – invece di 326,04

sconto 44% – fino al 22 gen 2021

Seagate FireCuda 520M.2 SSD, Unità SSD con Memoria a Stato Solido con Prestazioni Elevate, 4 porte PCIe Gen4, NVMe 1.3. per PC Desktop da Gioco e PC Portatili da Gioco (ZP1000GM3A002), 1TB In offerta a 209,99 – invece di 286,64

sconto 27% – fino al 22 gen 2021

Seagate FireCuda 520M.2 SSD, Unità SSD con Memoria a Stato Solido con Prestazioni Elevate, 4 porte PCIe Gen4, NVMe 1.3. per PC Desktop da Gioco e PC Portatili da Gioco (ZP2000GM3A002), 2 TB In offerta a 379,99 – invece di 565

sconto 33% – fino al 22 gen 2021

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).