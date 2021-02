Supporto auto per smartphone sotto lo specchietto retrovisore: in offerta a 6 €

Se siete anche voi fra coloro che non apprezzano i vari supporti “tradizionali” per smartphone, che si tratti di ventose da applicare al vetro, oppure pinze da agganciare in qualche modo alle bocchette dell’aria, allora questo nuova tipologia di gadget potrebbe fare per voi.

Si tratta infatti di un supporto che si applica direttamente allo specchietto retrovisore e permette di osservare quanto accade sullo smartphone mentre siete alla guida senza bloccare la visuale frontale né il bocchettone dell’aria.

La staffa si applica attraverso due ganci allo specchietto retrovisore dell’auto per ospitare in basso un secondo gancio pronto ad accogliere il vostro smartphone a patto che la sua larghezza non ecceda i 9,4 cm.

È una soluzione abbastanza scaltra, considerando che basta spostare leggermente lo sguardo per gettare un’occhiata a quanto accade sul telefono, magari mentre si sta seguendo un itinerario sulla mappa, perfetto soprattutto per chi possiede un’auto con uno specchietto posizionato abbastanza in alto.

Disponibile nel colore nero, il supporto per lo specchietto retrovisore si acquista in offerta a soli 6 euro circa cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.