Supporto smartphone per auto con ricarica wireless in offerta a soli 15,99 euro

Sostenere lo smartphone e al contempo ricaricarlo tramite tecnologia wireless. E’ quanto promette il supporto di Holife che attualmente trovate in offerta con codice a soli 15,99 euro.

Si tratta di un supporto che si fissa tramite l’apposita ventosa al parabrezza o sul cruscotto dell’auto. Ha una morsa estensibile che abbraccia e blocca saldamente praticamente tutti gli smartphone e phablet attualmente in commercio e, grazie alla piastra di ricarica ad induzione, può ricaricarlo senza dover collegare il cavo alla presa del telefono: in questo modo basterà bloccarlo al supporto per veder avviarsi istantaneamente la ricarica.

Questo caricatore eroga fino a 10W di potenza e si autoregola sui 7.5W e 5W in base al tipo di smartphone collegato, che è in grado di riconoscere autonomamente. Il braccio sul quale è sostenuto il telefono può essere regolato nella direzione e nella lunghezza, così come la morsa può essere ruotata di trecentosessanta gradi grazie alla testa a sfera, garantendo così una perfetta sistemazione del supporto in base alle proprie necessità.

Nella confezione è incluso sia il cavo che il caricatore con spina accendisigari per il collegamento del supporto alla batteria dell’auto. Questo kit è in vendita su Amazon per quasi 30 euro ma se inserite il codice OFTECHEE nel carrello lo comprate in sconto a soli 15,99 euro.