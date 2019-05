Supporto smartphone per auto con sfera magnetica: ultimi giorni a soli 6,39 euro

Chi cerca un supporto per agganciare lo smartphone in auto potrebbe essere interessato a quello di Mpow non soltanto perché in questo momento, grazie ad un codice sconto, costa soltanto 6,39 euro.

Questa soluzione infatti fa la sua figura se si cerca qualcosa di elegante e che al contempo non dia nell’occhio. Complessivamente molto compatto, il supporto utilizza una piastra magnetica (alla quale si aggancia lo smartphone posizionando sul retro di quest’ultimo una placca in metallo disponibile in dotazione) fissata ad una piccola sfera in acciaio, un sistema che di fatto permette di attaccare il telefono ed orientarlo in più direzioni come meglio si preferisce, sia in orizzontale, sia in verticale.

Occupa pochissimo spazio e come dimostrano le immagini pubblicitarie si può utilizzare anche in casa, magari per appendere le chiavi in un punto strategico della casa o per fissare lo smartphone in bagno o in altre stanze dove può far comodo averlo appeso da qualche parte in particolare.

Il supporto si può fissare praticamente a qualsiasi superficie attraverso un adesivo 3M, che risulterà fortemente incollato ed in grado di sopportare anche il peso di phablet con ampi display e cover annessa.

Se interessati, al momento lo potete comprare in sconto su Amazon: costa infatti 13 euro ma usando il codice VDDFWX9T lo pagate soltanto 6,39 euro. L’offerta scade alla mezzanotte di sabato 25 maggio.