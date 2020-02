Supretro, la console portatile Android con 10.000 giochi inclusi

Se avete nostalgia del GameBoy o più in generale volete una console portatile per giocare in mobilità senza prosciugare la batteria del cellulare, comprate Supretro, una soluzione che al momento trovate in offerta lampo su GearBest.

Questa console portatile, dalle dimensioni di un mini-tablet, presenta sia un joypad che le frecce direzionali, accompagnate da 6 pulsanti multifunzione, tasto Home, Select e Start. Presenta uno speaker frontale per l’audio che si può eventualmente potenziare collegandolo senza fili ad una cassa Bluetooth ed un display IPS HD @ 60 fps da 3,5 pollici.

E’ alimentato dal sistema operativo Android 6.0 e all’acquisto ci sono già dentro oltre 10.000 giochi. Se ne possono scaricare di nuovi sia sulla memoria interna (è da 32 GB), sia tramite microSD (massimo 128 GB) sfruttando il motore di ricerca giochi interno e la connessione WiFi sia collegandolo al router di casa, sia allo smartphone tramite hotspot.

La batteria incorporata è da 4.000 mAh, può essere ricaricata come quella di un cellulare e promette dalle 4 alle 6 ore di gioco con una sola carica. Eventualmente si può usare anche a casa sul grande schermo, collegando cioè la console al televisore tramite cavo HDMI.

Chiaramente la memoria interna non viene usata solo per archiviare i giochi ma anche i salvataggi, consentendo così di proseguire con le partite dal punto in cui si era lasciato anche dopo aver spento la console.

Se siete interessati all’acquisto, Supretro è attualmente in offerta lampo su Gearbest a poco più di 90 euro anziché 110. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.