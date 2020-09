Supretro, la console portatile super potente ispirata al Game Boy a meno di 80 euro con un codice sconto

Sono davvero tante le console retrò portatili ispirate all’icona del Game Boy, ma tra queste Superetro sembra essere davvero la più potente, in grado di portare sul palmo delle mani anche giochi tridimensionali, che solitamente non girano su questo genere di console. Al momento si acquista in super offerta a meno di 80 euro, grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce. Clicca qui per acquistare.

Che si tratti di una console che punta molto sulla potenza hardware lo si percepisce subito dalla presenza di 512 MB di RAM, che potrebbe sembrare poca, ma in realtà è tanta se consideriamo che solitamente queste console hanno una RAM pressoché pari a zero.

Ancora, Superetro gode di una ROM da 4GB EMMC con possibilità di microSD da 32GB. La console, peraltro, darà una incredibile raccolta di 10000 giochi, grazie ad una libreria sempre aggiornata, di qualsiasi genere.

Non solo console portatile, però, considerando che tramite uscita video out può essere collegata alla TV, per giocare sul grande schermo del salotto. La console, peraltro, supporta a livello di connettività sia Bluetooth, che WiFi. Quest’ultima consente di scaricare nuovi giochi da una vasta libreria che verrà costantemente aggiornata.

La console propone al suo interno una batteria ricaricabile da 4000mAh che assicura un’autonomia di 8 ore. Lo schermo è una unità IPS da 3,5 pollici, così da mantenere piccola e compatta la console, ma al tempo stesso offrire comunque un display più che confortevole per il gioco in mobilità, peraltro con una risoluzione di 640×480.

Superetro si basa su Android 6.0 per il corretto funzionamento, quindi un OS particolarmente versatile che consentirà facilmente di tenere aggiornata la UI e la lista giochi.

Superetro pesa circa 210 grammi e ha dimensioni contenute e compatte pari a 14,10 x 8,80 x 1,90 cm.

