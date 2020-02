Sveglia analogica in legno Xiaomi: stile e classe a soli 23 euro

Se siete alla ricerca di un gadget tradizionale ma di stile, non potete lasciarvi sfuggire questa interessante sveglia in legno di Xiaomi, in vendita a soli 23 euro.

L’orologio Xiaomi presenta un design minimalista, perfetto da sfoggiare in qualunque ambiente. Realizzato da un singolo blocco di legno di faggio tedesco, è resistente alla pressione, non facilmente deformabile, benchè caratterizzato da uno stile semplice e delicato.

Il movimento delle lancette è silenzioso e non disturba nemmeno negli ambienti più silenziosi. La sveglia presenta un design concavo che protegge le lancette anche in caso di cadute o urti, mentre la scala oraria è incisa direttamente al laser sul legno. La manopola posteriore semplice e chiara facilita la regolazione delle lancette e presenta uno per la batteria (AA, inclusa).

L’aspetto più interessante di questo prodotto è probabilmente quello estetico: ancora una volta Xiaomi dimostra di avere una particolare cura nel design dei suoi prodotti, minimalisti e capaci di rappresentare una soluzione anche per chi ha il piacere di inserire i gadget all’interno del proprio arredamento.

La sveglia si acquista direttamente online al prezzo di circa 23 euro cliccando su questo link diretto. Per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.