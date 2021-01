T-shirt luminosa grazie ai LED programmabili via smartphone a 28,11 euro

C’è un gadget da veri nerd in offerta su Gearbest: inserendo un codice nel carrello pagate 28,11 euro una t-shirt a manica corta con grafica luminosa e ri-personalizzabile all’infinito. Realizzata in puro cotone – si legge nell’inserzione pubblicitaria – di colore nero, offre la possibilità di cambiare il disegno impresso sul petto grazie all’impiego di una serie di LED che rendono il tutto appariscente anche al buio più completo.

Una t-shirt far sicuramente la sua figura in discoteca – quando il coronavirus sarà definitivamente debellato – e che può far piacere a chi, senza un po’ di tecnologia addosso, proprio non ci può stare. Il sistema consuma appena 0,2 W ed è alimentato da una batteria al litio che si ricarica in quattro ore ed offre fino a sei ore di autonomia complessiva. Come dicevamo usa dei LED RGB, il che vuol dire che si possono illuminare in tre diversi colori (rosso, blu oppure verde).

Come dicevamo la peculiarità della striscia di LED posizionata all’altezza del petto risiede nel fatto che i singoli LED possono essere non solo accesi nel colore desiderato, ma anche per comporre scritte o disegni. Si gestisce tutto tramite Bluetooth attraverso l’app abbinata che dovrà essere installata sullo smartphone. Oltre a testi e immagini statiche presumibilmente si possono selezionare anche disegni già pronti ed animati: lo si presume dal fatto che c’è anche la possibilità di far “ballare” i LED mostrando le barre dell’equalizzatore sul petto, che si anima a ritmo della musica in riproduzione sul telefono.

Questa maglietta è disponibile in sei diverse taglie, dalla più piccola S alla 3XL, e per capire la misura che fa al caso proprio basta seguire le indicazioni riportate nella tabella che trovate in questo articolo. Il prezzo si aggira intorno ai 35 euro ma se inserite il codice MUSICTSHIRT nel carrello prima dell’acquisto ve la portate a casa per 28,11 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.