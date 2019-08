Tado° climatizzazione intelligente Homekit e Alexa in offerta Amazon: controlla condizionatori e pompe di calore

Se volete la comodità di controllare a voce il vostro condizionatore e/o la vostra pompa di calore, regolare la temperatura a distanza attraverso iPhone e Android aggiungendo un controllo remoto al vostro telecomando in grado anche di sentire l’apertura delle finestre o di regolare la temperatura in base al meteo l’offerta di oggi su tado° fa al caso vostro.

Tado° climatizzazione intelligente è in offerta con sconto del 21% a 75,77 Euro invce di 95,91 (o 99.99 Euro come è facile trovare nei grandi retail).

Tra le caratteristiche troviamo:

– L’app di tado° per smartphone e visualizza in manniera chiara l’andamento del clima domestico e del risparmio

– Skill intelligenti: Geolocalizzazione, rilevamento finestre aperte e integrazione dati meteo

Auto-assist: per un comfort ancora maggiore è possibile automatizzare la localizzazione e il rilevamento finestra aperto (abbonamento in app a 2, 99 mese o 24, 99/anno. Cancellazione in qualsiasi momento).

– Tado° è compatibile con i condizionatori dotati di telecomando a infrarossi con display, e funziona con l’assistente Google, Amazon Alexa, HomeKit di Apple e IFTTT

Vi ricordiamo che alcune delle funzioni a pagamento introdotte con l’ultima versione sono facilmente replicabili e sostituibili con l’impostazione di una semplice automazione su Homekit se avete una Apple TV, un iPad con iOS 10 o un HomePod in casa: la geolocalizzazione “esterna” può essere sostituita con la relativa automazione di Homekit e l’apertura delle finestre può essere gestita con un sensore porta-finestra. E’ possibile integrare il controllo anche su Alexa e Assistente Google.

Qui sotto alcune schermate che mostrano l’automazione per la georeferenziazione su Homekit: potete gestire temperature diurne o notturne a seconda dell’arrivo a casa.

Per la regolazione in funzione dell’apertura della finestra potete utilizzare una automazione con un sensore porta-finestra di eve system, koogeek o Aqara.

La portata dell’emettitore IR è notevole e il sistema può essere posizionato in appoggio su un tabolino o un mobile salotto o in camera per nascondere il filo di alimentazione.

Macitynet vi ha presentato il prodotto con su questa pagina con info e immagini dettagliate.

Il prezzo scontato a 75,77 Euro è molto interessante vista anche la riduzione rispetto al prezzo del precedente modello che era di 149 Euro: qui alcuni servizi sono a pagamento ma automazioni di Homekit, skill di Alexa e Assistente Google possono venirvi incontro.