Tanti giochi da tavolo Asmodee in versione italiana al Black Friday

E’ tornato il momento per comprare un gioco da tavolo di Asmodee: grazie alle offerte Black Friday attualmente attive su Amazon, si arriva a risparmiare fino al 48%. L’azienda vanta un catalogo contenente migliaia di giochi di società (con nuove uscite quasi con cadenza settimanale) ed è tra le più conosciute nel settore per la qualità dei prodotti che distribuisce.

La storia di Asmodee

La compagnia è stata fondata nell’86 e inizialmente si chiamava Siroz Productions (cambiò poi nome in “Idéojeux” quattro anni dopo, e cambiò un’ultima volta (era il 1995) in “Asmodée Éditions”, che rimane ancora oggi). E’ uno dei principali editori e distributori di giochi in tutta Europa, con una rete di vendita estesa in 44 nazioni: in Italia opera attraverso l’editore Asterion Press, che fu poi acquisito il 5 marzo 2015.

Si contraddistinse fin dall’inizio per lo spirito di gioco di ispirazione francese, ben diverso dall’heroic fantasy (di ispirazione inglese) che dominava il mercato dei giochi di ruolo all’epoca della sua fondazione. Il suo nome ha cominciato a rimbalzare in tutto il mondo nel 2003, quando pubblicò l’edizione in francese del gioco di carte collezionabili Pokémon, e il suo successo è ad oggi ancora in salita: dal 2012 ha una filiale a Shangai e nel 2014 ha ampliato il proprio portafoglio acquisendo gli editori statunitensi “Days of Wonder” e la “Fantasy Flight Games”.

Le offerte in corso le trovate elencate qui di seguito.

