Tapo 2K 4MP, una telecamera WiFi da esterno con visione notturna a 49,99€

La videocamera di sorveglianza Tapo 2K 4MP per esterni è disponibile a 49,99€ invece di 59,99€ su Amazon, un’opzione accessibile per chi cerca una soluzione avanzata di videosorveglianza wireless con visione notturna a colori.

Il sensore da 4 megapixel garantisce una risoluzione 2K, con immagini dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione grazie alla tecnologia Starlight. Il sistema supporta connessione WiFi dual-band 2.4GHz e 5GHz, aumentando la stabilità della rete e riducendo le interferenze, fattore utile soprattutto in ambienti esterni dove il segnale può essere instabile.

Il design è certificato IP66, quindi resistente ad acqua e polvere: può essere installata su terrazzi, cortili o ingressi senza timore di danneggiamenti da pioggia o polvere. L’illuminatore LED integrato consente di identificare soggetti e oggetti anche in completa oscurità, con immagini a colori nitide e riconoscibili.

Grazie al supporto per Alexa e Google Assistant, la videocamera si integra in un sistema domotico esistente. L’archiviazione avviene sia localmente su microSD (fino a 512 GB), sia nel cloud tramite abbonamento, offrendo flessibilità nella gestione dei video registrati. L’app Tapo consente di configurare zone di rilevamento e notifiche push in caso di movimenti sospetti.

Il prezzo di 49,99€ invece di 59,99€ su Amazon è tra i migliori mai visti e rappresenta un’ottima occasione per dotarsi di un accessorio per la sicurezza e la sorveglianza.