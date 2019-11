Tappi per vino sottovuoto: solo 1,82 euro per conservare il sapore del vino

Se siete amanti del buon vino sappiate che bastano meno di due euro per proteggerne il sapore, anche dopo aver aperto una bottiglia. In offerta a 1,82 euro i tappi per preservare la fragranza del vostro vino preferito. Per ottenerli a questo prezzo vi basterà inserire il codice sconto che vi proponiamo in calce.

Il tappo in offerta è adatto a colli di bottiglia di vino standard, semplicissimo da utilizzare: è sufficiente inserirlo nella estremità della bottiglia e premere per creare il vuoto necessario a interrompere il processo di ossidazione. Non solo è adatta per un utilizzo in casa, ma la promozione potrebbe essere interessante per ristoranti, hotel, bar, club, e altri locali.

Il tappo è fatto di gomma di silicone, materiale che protegge il vino e lo mantiene intatto per circa 7 giorni. Le dimensioni di ciascun tappo sono piuttosto contenute, pari a 4,5 x 7 centimetri.

Il costo di listino di ogni tappo è di 2,44 euro, ma con il codice sconto E3BC709A65DEB001 lo si potrà acquistare a 1,82 euro. Potrebbe non sembrare uno sconto vantaggioso, ma lo diventa nel momento in cui si dovessero ordinare più tappi. Ogni 10 tappi, per esempio, si risparmieranno 6,20 euro.

Clicca qui per acquistare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.