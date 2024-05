Tavola da surf gonfiabile in offerta lampo a 132,99 €

Ecco l’offerta che gli appassionati di mare stavano aspettando: la tavola da surf gonfiabile WKERSIY, completa di tutti gli accessori per praticare anche altri sport come il SUP, per poche ore vi costa la metà.

Con 132,99 € spedizione compresa vi portate a casa tutto il necessario per rivoluzionare per sempre le vostre uscite in acqua, che si tratti di cavalcare le onde dell’oceano durante un viaggio intercontinentale o più semplicemente navigare lungo laghi, fiumi e mari della nostra terra, sopportando tranquillamente sia l’acqua dolce che quella salata.

È costruita principalmente in PVC di grado militare per una maggiore resistenza ad urti e graffi, mentre il piano superiore è realizzato in EVA antiscivolo che promette una maggiore stabilità e sicurezza quando si cavalca in piedi, ammortizzando comunque le cadute in caso doveste scivolare.

Si gonfia e si sgonfia rapidamente ed è dotata di tripla pinna sul fondo in modo da offrire una facile sterzata e un pieno controllo della manovrabilità.

Misura circa 320 x 80 x 15 centimetri, pesa intorno agli 8 chili e può sorreggere fino a 150 Kg di peso tra attrezzatura e persone a bordo.

In dotazione trovate anche una borsa da agganciare alla tavola per mezzo degli elastici che contiene tutto l’occorrente per andare subito in mare tra pompa per il gonfiaggio, pagaia, laccio di sicurezza da fissare alla caviglia e un kit di riparazione.

Potete così usarla non solo per fare surf ma anche Stand Up Paddle (SUP), uno sport d’acqua che si pratica appunto stando in piedi sulla tavola e guidandola con la pagaia, oppure yoga e altri sport che si fanno in acqua su tavola.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto sappiate che al momento è in sconto: invece di circa 270 € potete risparmiare il 52% andando a spendere esattamente 132,99 €.

La tavola si trova infatti nei magazzini europei, quindi la consegna sarà piuttosto rapida, e la spedizione è inclusa nel prezzo.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

