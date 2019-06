Tbao T15, solo 170 euro per il monitor portatile touch screen da 15.6 pollici

Ottima offerta quella proposta su Tbao T15, il monitor portatile Full HD da 15.6 pollici, dotato di un touch screen ad alta risoluzione 1920 x 1080, ideale per chi non vuole rinunciare ad uno schermo di qualità nemmeno quando è in viaggio. Ecco i molteplici utilizzi di questo display, che al momento si acquista a 170 euro in offerta lampo.

Tbao T15 può essere connesso al PC, diventando così un secondo schermo per il laptop, o anche un primo schermo nel caso in cui si tratti di un notebook con diagonale troppo piccola.

Ancora, può essere collegato ad una console da tavolo, quindi Nintendo Switch, Playstation o Xbox. A livello di caratteristiche tecniche, si tratta di una unità IPS con un angolo di visione di 178 gradi, perfetto per l’utilizzo in aero e treno.

Risoluzione Full HD e copertura colori del 72% ad alta gamma, con cornici ottimizzate e bordi pari a soli 5 mm. A livello di connettività propone connessione mini HDMI, micro USB e 2 porte di tipo C. Offre, ancora un suono stereo, così da creare un’esperienza audio-visiva completa. Al suo interno è alimentata da una batteria integrata da 3000mAh , che permette di fruire per 3 ore continuative di contenuti multimediali in totale mobilità.

Dall’aspetto premium, offre anche una dotazione premium: arriva con una cover folio in pelle che permette di posizionare il display con tre diversi angoli di visualizzazione, così da poterlo posizionare stabilmente su una scrivania e, perfino, sul letto.

Compatibile con Android, iOS, macOS e Windows, offre proporzioni 16:9, con una luminosità di 250cd, un contrasto di 800:1, un tempo di risposta di 30ms e una frequenza di Aggiornamento a 60Hz.

Pesa meno di un chilogrammo e misura 35,60 x 22,40 x 0,90 cm. Attualmente in sconto lo si paga appena 170 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.