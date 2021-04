Teclast F6 Plus, computer portatile convertibile in offerta lampo a 362,46 euro

Se state cercando un computer portatile per poterlo usare sia a lavoro che a scuola, ma anche a casa per navigare in rete, accedere ai profili social e guardare un film in streaming, non fatevi sfuggire l’offerta sul Teclast F6 Plus, al momento disponibile in offerta lampo a 362,46 euro.

La particolarità di questo dispositivo risiede nella possibilità di ribaltare completamente lo schermo, in modo da poterlo usare sia come computer portatile, sia come tablet. Il display infatti è un pannello IPS da 13.3″ (con rapporto d’aspetto di 16:9 e risoluzione Full HD a 1.920 x 1.080 pixel) con supporto alla tecnologia touchscreen, ed essendoci dentro Windows 10 è così possibile attivare la modalità tablet in un click ed usarlo anche senza avere sotto mano la tastiera, che così facendo può “sparire” sul retro.

Al fianco del processore Intel Celeron N4100 e della scheda grafica Intel UHD 600 ci sono 8 GB di RAM di tipo LPDDR4, sufficienti per poter avviare e gestire più programmi insieme ed aprire anche un buon numero di schede contemporaneamente su uno o due browser. Monta inoltre un disco SSD da 256 GB per archiviare tutti i propri dati sulla memoria interna.

Per quanto riguarda la connettività, sono a disposizione dell’utente una presa microHDMI per il collegamento ad un monitor esterno, una porta di tipo USB-C, e due prese USB tradizionali, una con tecnologia 2.0 e una con la più recente 3.0. C’è anche una presa jack audio da 3,5 millimetri per il collegamento cablato di un impianto audio o di un paio di cuffie con filo.

Teclast F6 Plus è anche piuttosto leggero (pesa intorno al chilo e mezzo) e misura 31,8 x 21 x 1,4 centimetri. La versione in offerta è quella di colore grigio: al momento si compra su Gearbest a 362,46 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.