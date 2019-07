Teclast F7 Plus, l’ultrabook con 8GB RAM 256GB SSD costa solo 320 euro

Macitynet ha già recensito il modello precedente, F5, tra i migliori notebook con display da 11 pollici, dotato di SSD e un’estetica che non teme confronti. Disponibile il fratello maggiore, Teclast F7 Plus, notebook ultra slim, con display Full HD da ben 14 pollici e tastiera ridisegnata, per un maggiore comfort. Prezzo imbattibile.

Teclast F7 Plus è dotato di un ampio schermo IPS con risoluzione 1920 x 1080 e diagonale da 14,0 pollici. Al suo interno il processore Intel Gemini Lake N4100 Quad Core, GPU Intel UHD Graphics 600 e una memoria SSD da 128 GB.

A supporto, WiFi doppia banda 2,4 GHz / 5,0 GHz WiFi supportato, e ben 8 GB di RAM per un multitasking avanzato, con la possibilità per l’utente di lasciare aperte numerose finestre, sia per la navigazione web, che per le varie applicazioni, come quelle della suite Office.

Quello che più stupisce del portatile, oltre alle caratteristiche sopra delineate, è il design, che non teme confronti nemmeno con i modelli più blasonati, e che strizza davvero l’occhio ai Macbook Air della Mela.

Pesa appena 1,5 kg ed è sottile 7 millimetri, con un’estetica da portatile premium. Ancora, l’ampio display è circondato da una cornice assolutamente ristretta, di appena 8mm, dunque ben ottimizzata.

Ampio il touchpad ridisegnato, così come nuova è la tastiera retroilluminata, che garantisce la possibilità di digitare testi al buio, in un maggiore comfort rispetto al passato.Naturalmente, il layout è QWERTY, quindi già pronta per il nostro mercato.

Solitamente ha un prezzo di listino di oltre 450 euro, ma in queste ore è disponibile in sconto Flash a soli 320 euro circa.

