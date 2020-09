Teclast M18, il tablet 4G potente e super-economico

Siete alla ricerca di un tablet potente, moderno ed economico? Non potete che scegliere Teclast M18 visto che in questo momento è scontato a soli 154,80 euro.

Questo tablet monta uno schermo di tipo IPS da 10.8″ con risoluzione pari a 2.560 x 1.600 pixel. Ad alimentarlo c’è un processore Helio X27 a dieci core e 2.6 GHz, affiancato da una GPU Mali T880 MP4 a 875 MHz, 4 GB di RAM e 128 GB di SSD espandibili tramite microSD fino ad ulteriori 256 GB.

Si tratta di un tablet dotato di modulo 4G per poter inserire eventualmente una scheda SIM con cui navigare e telefonare, in alternativa ci si può agganciare a qualsiasi rete WiFi grazie al supporto Dual Band a 2.4 GHz e 5.0 GHz. E’ dotato di quadruplo sistema di navigazione satellitare GPS, BDS, GLONASS e GALILEO, oltre alla tecnologia Teclast Momentum Sound System che promette audio immersivo.

E’ realizzato con una scocca interamente in alluminio, dal look moderno e dal feedback che richiama quello dei ben più costosi dispositivi Apple. Ha una fotocamera posteriore da 13 MP che consente la registrazione dei video in 4K ed una anteriore da 5 MP da utilizzare invece per le videochiamate. La batteria è da 8.000 mAh e si può ricaricare tramite la più moderna tecnologia USB-C. C’è anche il Bluetooth 4.2.

Teclast M18 è un tablet con Android 8.0 che pesa 700 grammi, misura all’incirca 29 x 18 x 0,95 centimetri e, come dicevamo, costa pochissimo. Grazie all’attuale offerta attiva su Gearbest ve lo potete portare a casa per soli 154,90 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.