Tecniche di linguaggio filmico per costruire video efficaci

Se ti occupi di post produzione video e vuoi raccontare una storia che sappia coinvolgere chi guarda, allora è bene che tu conosca le tecniche del linguaggio filmico. La perfezione tecnica di un video non basta per comunicare emozioni o lasciare il segno.

Scegliere il linguaggio più adatto per un determinato video è fondamentale per la creazione di un video efficace e indimenticabile.

Mettere le scene girate nella giusta sequenza, però, non è l’unico ingrediente necessario per narrare una storia al meglio e in modo coinvolgente. Ci sono molti altri elementi (li vedremo qui di seguito) che concorrono alla creazione di un video efficace, che comunichi un messaggio preciso e trasmetta un’emozione.

La sequenza delle scene, i dialoghi, la musica, la scelta dei colori: nessuno di questi elementi è lasciato al caso, ma è piuttosto frutto di una scelta consapevole, in base al messaggio da comunicare e al pathos che si vuole trasmettere. Ogni scelta ha un preciso significato se si vuole realizzare un montaggio video professionale.

I programmi di video editing

Partiamo dalle basi, dalla competenza fondamentale e irrinunciabile che un bravo montatore video deve avere: la conoscenza di un buon programma di video editing.

Ce ne sono molti sul mercato e per ognuno abbiamo creato un corso ad hoc per il nostro catalogo corsi, che quindi include i corsi sui migliori programmi di montaggio, post produzione video, effettistica, animazione e color correction. I nostri corsi partono dal livello base (impari le tecniche basilari per realizzare interviste, documentari, video aziendali, spot pubblicitari) e arrivano fino al livello avanzato (perfezioni le tecniche avanzate per il montaggio video, la gestione dell’audio e le automazioni dei flussi). Ecco qui di seguito qualche esempio:

– Molti film-maker scelgono Adobe Premiere per realizzare interviste, documentari, video aziendali e spot pubblicitari. I nostri Corsi Adobe Premiere soddisfano diverse esigenze: sono adatti a chi parte da zero e vuole imparare a realizzare brevi montaggi; a chi ha già una conoscenza base del software e vuole arrivare al livello avanzato per realizzare progetti complessi e ottimizzare i flussi di lavoro; a chi lavora nel marketing e nella comunicazione e vuole creare video d’impatto per il marketing aziendale.

– Uno dei programmi di montaggio video e correzione colore più popolari sul mercato è DaVinci Resolve. Soprattutto chi realizza lungometraggi e serie televisive lo sceglie sempre più di frequente, essendo una suite completa: per l’ingest (importa e gestisce video e file audio), per l’editing (monta in modo completo file audio e video), per la post produzione di fascia alta (grazie a effettistica e compositing), per la color correction (funzionalità cardine del programma). Durante i nostri Corsi DaVinci Resolve non tralasciamo nessuno degli aspetti qui sopra elencati.

– Per realizzare montaggi video complessi, molti professionisti scelgono Final Cut Pro, software di post produzione professionale di casa Apple. Durante i nostri Corsi Final Cut Pro puoi raccontare le tue storie in video e apprendere le tecniche di montaggio più efficaci.

Colore delle immagini e linguaggio filmico nella post produzione video

Per chi si occupa di montaggio video, la buona conoscenza dei programmi di video editing è un punto di partenza fondamentale per poter fare un passo oltre: l’abilità di saper raccontare bene una storia sta nel mettere scene ed immagini in una precisa sequenza, in base alla sensazione che si vuole evocare. Scegliere quale immagine mettere prima, quale in mezzo, quale dopo genera un racconto e un’emozione diversa: il ritmo di una sequenza comica è ben diverso da quello di una sequenza drammatica.

Durante il nostro corso di Linguaggio Filmico, si studiano le basi del linguaggio video e si scoprono quali sono le regole per tradurre il linguaggio convenzionale, che esiste nel nostro inconscio, in video. Le regole non solo si imparano, ma si mettono subito in pratica, montando insieme all’insegnante scene di diversa natura: documentari, dialoghi, azione, scene comiche e drammatiche, inseguimenti e combattimenti.

Le stesse emozioni evocate da un video ben montato, che rispetta tutte le buone regole del linguaggio filmico, si possono suscitare usando il colore. Ed è qui che interviene il colorist. Il colorist è colui che corregge il colore complessivo (color correction) delle immagini di un video. In una fase iniziale si occupa di rendere tutto esteticamente più bilanciato (lavorando su contrasti, luci e ombre, saturazione). Poi in una seconda fase, la color grading, trasforma un video bello in un video stupefacente: la color grading ti permette di suscitare stati d’animo, rendere immediatamente riconoscibile il momento della giornata in cui è ambientata una scena (aggiungere i colori accesi dell’alba per esempio), suggerire un’ambientazione (blu nordico o arancio desertico).

Il linguaggio filmico: le regole da imparare

Sappiamo per esperienza che un buon corso video editing non può fermarsi alla sola conoscenza, seppur approfondita, di un software di montaggio, ma è necessario andare oltre e apprendere quello che viene definito il linguaggio filmico.

Per questo, il nostro nuovo corso Linguaggio filmico con DaVinci Resolve svela i “trucchi del mestiere” per narrare la tua storia al meglio, andando oltre alle tecniche e agli strumenti messi a disposizione dai programmi di video editing e post produzione.

Certo, per partecipare al corso è necessario conoscere già le tecniche base di un programma di montaggio video, che non deve essere per forza DaVinci Resolve. I principi del linguaggio filmico sono infatti applicabili a qualsiasi software utilizzato. Ma se sei già un videomaker e vuoi fare un salto di qualità, questo è il corso più adatto per raggiungere un effetto “da Oscar”.

Durante questo corso di Linguaggio Filmico partiamo dalla teoria (confrontandoci sulle regole per ottenere buone inquadrature e sulle principali tecniche di storytelling), passiamo attraverso l’analisi di scene tipo (non solo fiction, ma anche interviste, documentari e video musicali), per poi passare alla pratica, con sessioni di montaggio video con la guida di un docente che conosce le regole, ma anche i trucchi per ottimizzare tempi e risultati del tuo lavoro.

Video ad effetto

Gli effetti speciali sono un ulteriore passo avanti, per rendere ancora indimenticabile e stupefacente un video.

Due su tutti i programmi più utilizzati per effettistica e animazione:

Adobe After Effects : usato in ambiti differenti ( video , web , cinema e TV ), questo programma Adobe ti fornisce molti strumenti per creare video , progettare immagini in movimento , motion graphics 2D e 3D , modificare video con effetti speciali e color correction .

Fusion: software di Blackmagic Design , consente di creare effetti visivi e grafiche in movimento di qualità cinematografica.

