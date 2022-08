Telecamera di sicurezza super-accessoriata a 37,18 euro

Se volete una buona telecamera di sicurezza progettata per l’esterno ma usabile anche in casa, che abbia tutto quel che si può desiderare da un prodotto di questo genere, sfruttata la promozione attualmente in corso per comprarne una a 37,18 euro.

Questa telecamera offre tutto quel che serve per aggiungere un punto di vista sicuro alla propria abitazione. Si fissa a parete o al soffitto e usa ben due antenne per migliorare il segnale, ampliarne il raggio e renderne il collegamento più stabile.

Si può collegare al router di casa sia tramite cavo Ethernet RJ45 sia senza fili col WiFi a 2.4 GHz oppure 5.0 GHz, in modo tale da controllarla a distanza da computer, smartphone e tablet (supporta iOS, Android, Windows e l’accesso via browser da qualsiasi altro sistema operativo).

Ha la visione notturna a colori, disponibile grazie all’accensione di una serie di LED incorporati che possono fungere anche da sistema di segnalazione intrusi attivando l’apposita funzione, che combina la luce lampeggiante con un suono di allarme.

C’è infatti sia un altoparlante per emettere suoni, sia un microfono per riceverli, così da poter ascoltare i rumori captati dalla telecamera oppure per usarla come interfono e parlare con chi vi si trova nei paraggi. Inoltre c’è il rilevamento degli umani grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale di cui è dotata, e questo permette di evitare che l’allarme scatti quando nel raggio d’azione passa semplicemente un animale domestico.

Essendo progettata per l’aperto è certificata IP66, perciò resiste sia alle infiltrazioni di polvere che di acqua data ad esempio dall’esposizione della telecamera ad un temporale. Dall’app si può effettuare uno zoom digitale a 4x per scandagliare un dettaglio oppure si può spostare l’inquadratura regolando la direzione della lente da 4 MP sull’asse orizzontale di 352° e su quello verticale di 95°.

Infine tutto ciò che vede la telecamera può essere visto in tempo reale da uno dei dispositivi dell’utente e contemporaneamente si può anche archiviare su una microSD (massimo 128 GB) con registrazione Full HD in H.265 oppure direttamente sul cloud.

Se vi interessa comprarla sappiate che al momento potete pagarla meno della metà: invece di 82,63 euro con lo sconto del 55% la pagate 37,18 euro.

invece di 82,63 euro con lo sconto del 55% la pagate 37,18 euro.