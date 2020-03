Telecamera di videosorveglianza da esterno con visore notturno in sconto a 22 euro

Se avete bisogno di una telecamera per tenere sotto controllo la casa notte e giorno, quella attualmente in sconto su GearBest a 22 euro potrebbe fare al caso vostro.

La videocamera in questione offre una lente grandangolare con angolo di campo a 170 gradi e incorpora un sistema di visione notturna con LED a infrarossi. E’ certificata IP65 quindi può essere installata anche all’esterno in quanto è in grado di resistere a polvere e intemperie.

Si controlla tramite app da iPhone e smartphone Android e può archiviare le registrazioni direttamente su scheda microSD (supporto fino a 32 GB di capacità, non inclusa in confezione), potendo così rivederle facilmente dal computer in caso di necessità.

Grazie al sistema di rilevamento dei movimenti può avviare automaticamente la registrare video non appena un soggetto in movimento compare all’interno dell’inquadratura. E’ dotato di intelligenza artificiale per poter riconoscere autonomamente i falsi allarmi ed evitare così di inviare notifiche quando non servono.

La telecamera in promozione registra in FullHD a 20 fps ed è dotata di base di aggancio magnetica che ne facilita l’installazione su tutte le superfici metalliche senza doverle forare per fissare i più tradizionali tasselli.

Oltre all’archiviazione su microSD è possibile anche caricare una copia delle registrazioni sul cloud in modo tale da avere tutte le registrazioni anche in caso di manomissione e distruzione della schedina di memoria installata dall’utente.

Questa camera come dicevamo è in offerta lampo su GearBest per 22 euro, pari ad uno sconto del 30%.