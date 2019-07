Telecomando smart universale Xiaomi Mijia regalato al prezzo di soli 14,29 euro

Se volete trasformare in un sol colpo tutti (o quasi tutti) gli apparecchi elettronici che avete in casa, il telecomando smart universale Xiaomi Mijia l’ideale. Si tratta di una periferica che permette di controllare buona parte dei propri elettrodomestici tramite smartphone, in grado di trasformare gli input da smartphone in segnali infrarossi. Al momento è in super offerta su eBay a 14,29 euro.

All’apparenza è un piccolo “scatolotto” tondo, completamente nero, in grado di interagire via infrarossi o radiofrequenza con tutti gli apparecchi che sfruttano questa tecnologia, quindi in grado di interfacciarsi con televisori, decoder, set top box, lettori DVD o Blu-ray, condizionatori, porte, cancelli automatici, e con qualsiasi altro apparecchio che può essere controllato con un telecomando IR.

Attraverso l’applicazione Mijia è possibile impostare quali apparecchi controllare, poi gestibili attraverso una interfaccia grafica molto minimale e moderna. Basterà posizionare questo telecomando universale in prossimità del dispositivo che si vorrà controllare ed abbinarlo via Wi-Fi e poi gestirli tramite l’app per iOS e Android.

Il telecomando può gestire gli apparecchi che si trovano nel raggio di 10 metri in linea d’aria, tenendo ben a mente che permette di inviare segnali IR a 360 gradi, e può essere quindi piazzato in qualunque posizione, in grado di controllare gli elettrodomestici che si trovano all’interno di una stanza, senza doversi preoccupare di posizionare il telecomando in una posizione ben specifica.

Per chi fosse interessato si acquista su eBay in offerta a 14,29 euro circa cliccando su questo link.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.