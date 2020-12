Telo grigio per videoproiettori, superficie 120″, in offerta a 33,20 euro

Se avete comprato un videoproiettore per il vostro cinema in salotto, allora probabilmente starete anche pensando a dove proiettare le immagini. Una parete bianca è generalmente la più indicata ma se non avete abbastanza spazio vuoto a disposizione, non dovete far altro che approfittare dell’offerta attualmente in corso su Gearbest.

Per poco più di 33 euro vi portate infatti a casa un telo monocromatico pensato proprio per questo utilizzo. Misura 2,6 x 1,4 metri che – afferma il produttore – permettono di videoproiettare immagini con diagonale di 120 pollici in 16:9. Non è bianco ma grigio che, si legge nella scheda tecnica, garantirebbe una migliore qualità della videoproiezione specialmente dal punto di vista del contrasto. E’ pensato per accompagnare le videoproiezioni dei modelli XGIMI H1, H2, H1S, Z6, Z4, JMGO e J6S ma se il videoproiettore che avete a casa differisce da questi ma è comunque compatibile con queste misure, allora potrete usarlo anche con il vostro.

E’ realizzato in PET, è resistente all’umidità e risulta piuttosto leggero. Non emana cattivi odori – specificano – e promette una buona visione anche per chi guarda la proiezione lateralmente, fino ad un massimo di 50 gradi.

Dalla sezione “contenuto della confezione” si scopre che si riceve soltanto il telo, non c’è quindi la cornice che si vede nelle immagini pubblicitarie, perciò dopo averlo comprato dovrete provvedere voi cercando un sistema per appendere il telo dove più vi fa comodo. Se ne avete l’opportunità, vi consigliamo di farlo incorniciare e di appenderlo alla parete in modo da averlo ben teso e al contempo avere una soluzione “di design”, ma se gli spazi non lo consentono allora potrebbe andar bene un qualsiasi sistema di stativi che utilizzano i fotografi per appendere i teli per gli sfondi delle fotografie, in modo da avere una soluzione che si può montare e smontare all’occorrenza in pochi minuti.

Se siete interessati all’acquisto, come dicevamo lo trovate su Gearbest in offerta lampo, con uno sconto pari al 45%: anziché 60 euro lo pagate 33,20 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.