TENG MINI, drone ripiegabile con video 4K e joypad a soli 34 euro

Se volete comprare un drone, fatelo adesso: grazie all’offerta attualmente in corso vi portate a casa il validissimo TENG MINI con soli 34 euro.

Si tratta di un drone ripiegabile, quindi capace di occupare pochissimo spazio quando lo dovete trasportare da una parte all’altra. E’ leggero come un cellulare e grazie alla custodia con maniglia in dotazione potrete portarlo sempre con voi in tutta comodità.

E’ dotato di diversi sistemi intelligenti, tra cui quello di stabilizzazione aerea che garantisce una ripresa senza tremolii durante il volo, anche quando lo si lascia fermo a librare nell’aria in un punto ben preciso.

Si controlla tramite smartphone, iPhone oppure Android, attraverso l’apposita applicazione e, per una maggiore precisione, è eventualmente possibile abbinare il telefono al joypad in dotazione (da alimentare con 3 batterie stilo AA), dotato di pulsanti fisici ed una morsa per sostenere lo smartphone e trasformarlo in un monitor per guardare in tempo reale quel che inquadrano le videocamere.

Parliamo al plurale perché ce ne sono addirittura due: una, incorporata sul fondo, permette di avere una visione perfettamente perpendicolare al suolo mentre l’altra, da 16 MP e posta frontalmente, promette una ripresa in 4K ed offre la possibilità di direzionare la ripresa inclinandola in remoto all’interno di un angolo di movimento pari a 90 gradi.

Il software è dotato di sistema di tracciamento ed inseguimento intelligente del soggetto e consente anche di disegnare sullo schermo una traiettoria da seguire in modo tale da automatizzare piccoli e brevi movimenti del drone. La videocamera può essere usata anche per captare alcune specifiche gesture con il quale controllare il drone anche senza telecomando per poche operazioni, come ad esempio l’attivazione dello scatto di una fotografia.

La batteria incorporata, da 1.200 mAh, promette fino a 15 minuti di volo e si ricarica in 150 minuti. In dotazione ci sono anche delle protezioni agganciabili per le pale se ci si diletta nel volo indoor.

Se siete interessati all’acquisto, come dicevamo al momento TENG MINI è in offerta lampo su Gearbest al prezzo di 34 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.