WhatsApp concede due giorni per cancellare i messaggi

WhatsApp ha esteso il periodo di tempo entro il quale è possibile eliminare messaggi e contenuti inviati in una chat individuale o di gruppo: ora abbiamo a disposizione più di due giorni (2 giorni e 12 ore esattamente) per cancellare i contenuti, rispetto a poco più di un’ora che era disponibile in precedenza (per l’esattezza 1 ora, 8 minuti e 16 secondi).

La funzione “Elimina per tutti” è particolarmente utile se abbiamo inviato un messaggio alla chat sbagliata o se il messaggio che abbiamo inviato contiene un errore. Come sempre, i messaggi eliminati per tutti saranno sostituiti dal testo “Questo messaggio è stato eliminato” e quindi il destinatario o i destinatari vedranno che il messaggio è stato cancellato.

Affinché l’eliminazione di un messaggio vada a buon fine per tutti, è necessario che sia noi che i destinatari abbiano installato e utilizzino la versione più recente di WhatsApp.

Come sempre, se prima dell’eliminazione il destinatario ha catturato una schermata non c’è niente che possiamo fare: potrà dimostrare quanto avevamo scritto. Inoltre i destinatari potrebbero continuare ad avere i file multimediali che abbiamo inviato salvati tra le proprie foto, anche dopo che il messaggio è stato eliminato dalla chat di WhatsApp.

Nelle future versioni dei sistemi operativi di iPhone e Mac – iOS 16/ macOS Ventura – Apple ha integrato una funzione di cancellazione dell’invio dei Messaggi. Durante le beta, il comportamento di questa funzione è cambiato, la finestra di cancellazione è passata da 15 a 2 minuti.

WhatsApp è recentemente approdata anche sugli occhiali smart Ray-Ban Stories: i proprietari di questi occhiali possono sfruttare il servizio di messaggistica istantanea e Mark Zuckerberg (CEO di Meta, azienda proprietaria di Facebook e WhatsApp) ha fatto sapere che da questi presto si potrà inoltre rispondere direttamente ai messaggi di Messenger o WhatsApp mediante comandi vocali.

L’azienda sta anche testando una versione “universale” (nativa sia per i Mac con processori Intel, sia per i Mac con chip CPU Apple Silicon) dell’applicazione di messaggistica.