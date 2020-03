Termometro digitale adesivo per bambini in offerta lampo a 34 euro

Se volete misurare la temperatura dei bambini senza disturbarli, soprattutto quando stanno dormendo senza così interromperne il riposo, affidatevi al termometro digitale adesivo attualmente in offerta lampo a 34 euro.

Questo termometro, con scocca in silicone, è un po’ più grande di una moneta (diametro 32mm), di cui ne replica la forma, e si fissa tramite un adesivo al petto del neonato tramite un adesivo 3M (in confezione ne trovate 20). E’ certificato IPX6 quindi non smetterà di funzionare neanche se il bambino starà sudando e allo stesso tempo lo potrete lavarlo tranquillamente sotto l’acqua corrente al termine del suo utilizzo.

E’ progettato per rilevare la temperatura ogni 2 secondi e mezzo e tutte le misurazioni che ottiene vengono archiviate in tempo reale sullo smartphone, avvisando con una notifica qualora il valore rilevato dovesse essere superiore o inferiore ad una soglia predefinita.

Può misurare la temperatura corporea compresa tra 32°C e 42°C con un errore di 0.1°C e non necessita di essere collegato allo smartphone: ha infatti una memoria interna per archiviare i dati rilevati, che vengono poi trasferiti sullo smartphone soltanto nel momento in cui si attiva il Bluetooth per sincronizzarli sul dispositivo associato.

Questa soluzione normalmente costa oltre 50 euro ma grazie all’offerta lampo attualmente attiva su Gearbest risparmiate il 36% pagandolo soltanto 34 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.