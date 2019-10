Termometro e igrometro Xiaomi a inchiostro digitale, solo 8,23 euro con il codice sconto

Se amate gli oggetti per la casa smart, minimali e moderni, Xiaomi è sicuramente il punto di riferimento più affidabile. Oggi in offerta il termometro e igrometro Xiaomi, con uno schermo a inchiostro digitale, che grazie al codice sconto in calce vi costa poco più di 8 euro.

E’ fatto in plastica, completamente bianco, se si eccettuano i caratteri a schermo, e ha un corpo quadrato, davvero piccolo, leggero e maneggevole. Misura appena 6,45 cm per lato e con uno spessore inferiore al centimetro. Il peso irrisorio è di circa 36 grammi.

Dietro la sua forma così semplice, il dispositivo è in grado di restituire a schermo informazioni preziose sulle condizioni interne al proprio appartamento. A display, infatti, sempre visibili le informazioni sulla temperatura interna e sulla percentuale di umidità.

Il dispositivo viene fornito di una piccola dock, così da essere facilmente posizionato in qualsiasi comodino di casa, ma in confezione è presenta anche un adesivo che ne consentirà, eventualmente, anche il posizionamento a muro.

Il display a inchiostro virtuale ha, senza dubbio, almeno due grandi vantaggi. Da un lato i consumi assolutamente ridotti, dall’altro un angolo di visione massimo, così da poter sempre leggere le informazioni a schermo, quale sia l’angolo di lettura.

Al suo interno il dispositivo è dotato di un sensore digitale ad alta precisione, che rileva anche le minime variazioni di temperatura e umidità, in un intervallo di appena 0,3 grazie e 3% di umidità.

Tra le chicche, a schermo anche una piccola emoji stilizzata che informerà l’utente delle condizioni interne alla casa: una faccina sorridente indica un grado di comfort massimo, mentre le varie espressioni tristi potrebbero indicare aria secca, umido, freddo, e altre condizioni negative.

Solitamente ha un prezzo di listino di circa 18 euro, ma utilizzando il codice sconto GB083001 lo si pagherà appena 8,23 euro. Clicca qui per acquistarlo nella sua colorazione bianca.

