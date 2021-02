Termometro infrarossi per iPhone: solo 9 € per misurare la febbre senza contatto

State cercando un termometro portatile infrarossi ma non vi convincono i classici modelli a pistola? questo termometro per iPhone potrebbe essere il gadget perfetto.

Si tratta infatti di un termometro contactless che aggancia al connettore Lightning di iPhone ed è in grado di rilevare la temperatura di una persona senza necessità di contatto.

Come accade per tutti i termometri ad infrarossi, basterà avvicinare il dispositivo alla pelle di chi necessita di una misurazione e immediatamente la temperatura rilevata verrà mostrata sull’ampio schermo a LED del termometro.

Ovviamente il gadget non necessita di alimentazione individuale, prendendo l’energia necessaria dall’iPhone una volta collegato; è in gradi di misurare temperature che vanno dai 32 ° C ai 42 ° C in circa un secondo.

Piccolo e leggero, caratterizzato dal colore bianco e da uno stile sobrio, può essere facilmente trasportato in una tasca o in un piccola borsetta, pronto per essere utilizzato quando necessario.

Compatibile con tutti i modelli di iPhone dotati di connettore Lightning, il termometro a infrarossi portatile si acquista a solo 9 euro circa cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.