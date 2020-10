Testa termostatica smart per termosifoni Moeshouse con ZigBee 3.0, in offerta a 37,19 €

Sta per iniziare un invero gelido ed è bene organizzarsi al meglio per non farsi trovare impreparati. La valvola smart per termosifoni Moeshouse, compatibile con lo standard ZigBee 3.0 è in offerta lampo a 37,19 euro. La potete acquistare a questo indirizzo.

La valvola integra, all’interno del suo design minimale, uno schermo LCD direttamente sul corpo, in grado di fornire le informazioni essenziali di funzionamento, come la temperatura interna, ed altre ancora.

Per il corretto funzionamento è necessario disporre del Gateway Tuya ZB, che si collega alle valvole, e ad altri dispositivi smart presenti in casa: per il corretto funzionamento della valvola è sufficiente aggiungerla gateway dall’app Tuya.

Tra le diverse funzioni la possibilità di programmare diverse opzioni per l’accensione, così da selezionare la temperatura che si intende raggiungere all’interno della stanza nel corso della settimana.

E’ possibile anche servirsi di programmi pre impostati, come modalità vacanze, modalità automatica, modalità boost per mantenere la casa calda, ma al tempo stesso risparmiare quando ci si trova fuori casa.

Il gateway Tuya è compatibile con gli assistenti vocali, e questo vuol dire poter controllare la temperatura di queste valvole anche a voce, servendosi degli assistenti vocali Alexa e Google.

La valvola viene alimentata da due pile AA, pesa appena 200 grammi e ha dimensioni davvero contenute, pari a 9,00 x 3,80 x 5,20 cm.

Solitamente ha un coto di 52,74 euro, ma al momento la si acquista in offerta lampo a 37,19.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.