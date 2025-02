Quattro testine di ricambio per spazzolino Philips Sonicare C3 a soli 5 €

Pubblicità

Fate scorta di testine di ricambio Philips Sonicare C3 approfittando dell’offerta in corso su un kit contenente 4 ricambi a soli 5 €.

Sbiancamento e pulizia profonda sono due delle caratteristiche principali di queste testine. Sono infatti progettate per rimuovere efficacemente le macchie superficiali sui denti, mantenendo il sorriso luminoso e bianco.

Ciascuna inoltre è costruita con setole che risultano particolarmente delicate sui denti, anche per chi ha gengive sensibili, beneficiando così di una pulizia profonda senza però incappare in irritazioni o fastidi.

Queste testine sono compatibili con gli spazzolini sonici Philips Sonicare, che sfruttano gli impulsi d’acqua tra i denti per un’azione di pulizia superiore. Le loro setole, studiate appunto per eliminare la placca, contribuiscono a mantenere la salute orale nel tempo, per denti sempre più sani e una bocca fresca.

Approfittando dell’offerta in corso quindi vi dotate di un set di 4 ricambi di qualità, ma senza dover spendere molto di più per comprare i ricambi originali. E considerando che Philips consiglia di «sostituire la testina ogni 3 mesi di utilizzo regolare (2 volte al giorno)», con questa offerta ne avete abbastanza per tutto l’anno, e spendendo solo 0,40 Euro al mese per il vostro igiene orale.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 5 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.