TextSoap ripulisce i testi su Mac per soli 5 dollari

Interessante occasione per chi lavora spesso con testi che arrivano per le vie più disparate e ha necessità di vederli ripuliti e utilizzabili senza ricorrere a noiose modifiche manuali.

Il programma più facile da usare e più potente per questo scopo, TextSoap, è incluso nel pacchetto di BundleHunt: con soli 5 dollari si acquista questo applicativo che da solo costa 45 dollari.

TextSoap è un programma utilissimo per chi tratta testo. Come dice il nome, è una sorta di “candeggiante” per il testo: ripulisce e mette in ordine qualsiasi documento di testo sia questo un file di Word, una email, un documento di TextEdit, di Pages e così via, rimuovendo le spaziature doppie e tutti gli spazi in eccesso, i fastidiosi segni di tabulazione, elimina dalle email i simboli “>>” o ” | ” delle citazioni.

Oltre a questo evidenzia i fastidiosi caratteri invisibili che quando si esporta un testo finiscono per inquinare i nostri file.

TextSoap esegue automaticamente oltre 100 delle operazioni più comuni. Per la maggior parte degli utenti l’utility può essere utilizzata subito fin dall’inizio senza alcun intervento manuale. Invece per gli utenti più esigenti oppure per gli interventi speciali, TextSoap offre la possibilità di personalizzare le funzioni svolte di pulizia a seconda dei casi.

Ad esempio è possibile creare strumenti personalizzati e anche gruppi di ripulitori personalizzati che poi possono essere attivati al volo per essere poi utilizzati negli interventi specifici.

Per acquistare TextSoap a 5 dollari invece che a 45 dollari basta sbloccare il bundle di BundleHunt pagando una piccola tassa di ingresso: nel momento in cui scriviamo è di 3 dollari ma questo prezzo crescerà o diminuirà, a sorpresa, di giorno in giorno.

In pratica se acquistate questo programma con BundleHunt spenderete complessivamente 8 dollari invece di 45 ma volendo potrete anche aggiungere altri software per Mac in super-sconto e pagare il tutto davvero pochissimo.

Ad esempio tra i migliori software attualmente in promozione trovate PDF Manager Ultimate a 3 dollari invece che a 70, Luminar Flex Plugin a 4 dollari invece di 70, CloudMounter a 2,5 dollari anziché 30, Hype 4 a 5 dollari invece di 50, Fastest VPN a 5 dollari anziché 120, Intego Washing Machine a 2,5 dollari invece di 30 e il gioco Civilization Beyond Earth a 10 dollari invece di 60.