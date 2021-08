Thermos con display, mantiene le bevande calde per 18 ore: 7,71 euro

Se volete comprare un thermos “intelligente” non fatevi sfuggire l’offerta sull’AVC036 che, per poche ore, si compra a 7,71 euro. Si tratta di un thermos un po’ speciale perché incorpora un sensore di temperatura che permette di sapere quanto è calda la bevanda contenuta al suo interno senza assaggiarla.

Sul tappo infatti è presente un piccolo schermo collegato a questo sensore che mostra la temperatura segnando i gradi centigradi effettivi e accendendo un indicatore in un diverso colore per avere un’idea di quanto è calda già a colpo d’occhio. Nello specifico c’è una goccia che si colora di rosso se la temperatura è superiore ai 65°C, di giallo se è compresa tra i 33°C e i 65°C e di verde se invece la temperatura è compresa tra 0°C e 32°C.

Ha una capienza di 500 millilitri ed è costruita in acciaio inossidabile 304, materiale che combinato alla struttura termica cosente di mantenere la temperatura della bevanda intorno agli 85°C per circa un’ora. Per le successive 6 ore promette di mantenerla fino a 70°C mentre per le restanti 12 la temperatura non scenderà al di sotto dei 50°C. Oltre questa soglia, la struttura promette di tenere la bevanda calda per altre 24 ore senza scendere sotto i 35°C.

Grazie alla certificazione PIX7 questo thermos evita le infiltrazioni anche se dovesse cadere in acqua, e la base in gomma permette di mantenerlo stabile quando lo si poggia su un tavolo. Tra gli accessori c’è anche il filtro per il té, in modo da separare le foglie dall’acqua. Per finire, è anche piuttosto maneggevole: è lungo 22,5 centimetri ed ha un diametro di 6,5 centimetri.

Se volete comprarlo, al momento è scontato del 47%: invece di 14,57 euro lo pagate 7,71 euro. Potete scegliere anche il colore della verniciatura esterna: è disponibile in nero, argento, blu, rosa, rosso e bianco.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.