TicWatch TicKasa, il sosia di Apple Watch ha finalmente un volto: in offerta pre ordine a 51,60 euro con GPS integrato

Ha finalmente un volto quello che sembra essere il sosia perfetto di Apple Watch. Look e design squadrati al servizio di un’impronta fitness e sportiva. Costa in offerta per il pre ordine appena 51,60 euro, un ottimo prezzo considerando che si tratta di uno smartwatch con GPS integrato. Clicca qui per acquistare.

Come già accennato, una delle principali caratteristiche di questo smartwatch è la presenza di GPS a bordo. Questo vuol dire che sarete in grado di monitorare il percorso senza necessità di avere collegato il vostro smartphone, che potrete dunque lasciare a casa durante la corsa.

TicWatch TicKasa è in grado di tracciare ben 14 modalità sportive, inclusa la modalità nuoto, anche e soprattutto grazie alla certificazione 5ATM, che rende dunque l’impermeabile impermeabile.

Propone un tempo di standby fino a 45 giorni e gode di un’autonomia di lavoro fino a 7 giorni. Infine, con GPS sempre attivo, è in grado comunque di rimanere lontano dalla ricarica per almeno 10 ore.

Propone un cinturino in silicone, che vale a sottolineare la sua vena sportiva, adatto per il fitness, a doppio colore, mentre il quadrante è protetto da vetro curvo 2.5D, elegante e confortevole.

Lo schermo TFT touch screen assicura un controllo rapido e intuitivo, con il sistema operativo che è localizzato anche in lingua italiana. Non mancano tutte le funzioni tipiche di uno smartwatch siffatto, come la funzione cardiofrequenzimetro, monitor del sonno, pedometro, promemoria sedentario e altre funzioni extra, come GPS, cronometro, allarme, previsioni meteo e altre ancora. A livello di connettività sfrutta lo standard bluetooth 4.2, per risultare compatibile con la quasi totalità degli smartphone.

Naturalmente non manca il reparto notifiche, per non perdersi i messaggi in entrata sullo smartphone, mentre al suo interno tra le altre caratteristiche hardware trovano posto una RAM da 256 K e una Rom di 1 MB.

Al momento si acquista in offerta lampo per il pre ordine a 51,60 euro. Clicca qui per acquistare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.